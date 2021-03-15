Дело о подготовке к беспорядкам в Белоруссии направлено в Верховный суд

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15.03.2021, 15:46, Новости дня
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Генпрокуратура Белоруссии направила в Верховный суд уголовное дело о приготовлении к участию в массовых беспорядках и воспрепятствовании работе Центризбиркома, сообщила пресс-служба ведомства.

«Генеральная прокуратура направила в Верховный суд для определения подсудности уголовное дело в отношении пяти граждан по обвинению их в совершении преступлений, предусмотренных по ч.1 ст.13 и ч.2 ст.293, ч.3 ст.293 уголовного кодекса Республики Беларусь («массовые беспорядки»)», – сообщила Генпрокуратура в Telegram.

Отмечается, что речь идет о «приготовлении к участию в массовых беспорядках, сопровождающихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти, а также обучении и иной подготовке лиц для участия в таких массовых беспорядках».

Также в ведомстве подчеркнули, что одному из обвиняемых вменено в вину воспрепятствование работе Центризбиркома Белоруссии.

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции сторонников оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор. Лидеры оппозиции покинули страну, после чего координационный совет белорусской оппозиции решил изменить регламент, запрещающий участвовать в его работе людям, находящимся за пределами республики.



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