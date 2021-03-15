Общественники и волонтеры составили большинство в оргкомитете предварительного голосования ЕР

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15.03.2021, 15:46, Новости дня
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«Единая Россия» впервые сформировала оргкомитет предварительного голосования, в котором большинство представляют не партийные функционеры, а те, кто до этого никак не был связан с политикой или партиями, сообщил председатель оргкомитета, один из основателей партии, Герой России, сенатор Александр Карелин.

Ранее президент Владимир Путин сообщил о необходимости участия в предвыборном процессе волонтеров и активистов движения «Мы вместе». Общественники в составе федерального оргкомитета «Единой России» смогут показать, что процедура проходит максимально открыто и прозрачно, объяснил Карелин. «Наша с вами задача в том, чтобы опираясь на мнение каждого – и представителей цифровой индустрии, и тех, кто работает на ниве общественных и добровольческих организаций, и, конечно, нашего журналистского сообщества – чтобы все видели, насколько буквально действуют положения, которыми мы будем руководствоваться [на предварительном голосовании]», – приводятся на сайте «Единой России» слова сенатора.

Он напомнил, что президент Владимир Путин поддержал идею участия в предвыборном процессе волонтеров и активистов движения «Мы вместе». Опираясь на это, «Единая Россия» сформировала оргкомитет, в котором большинство представляют не партийные функционеры, а те, кто до этого никак не был связан с политикой или партиями. Александр Карелин поблагодарил добровольцев движения «Мы Вместе» за помощь в формировании структур не только на федеральном уровне, но и в регионах.

«Единая Россия» – единственная партия на сегодняшний день, которая при формировании списков на любом уровне выборов проводит предварительное голосование. Сейчас мы еще и расширяем нашу сферу ответственности и приглашаем к широкому обсуждению, наблюдению и редактированию происходящего каждого из вас», – отметил Карелин.

Председатель оргкомитета напомнил, что победители предварительного голосования получат возможность избираться от «Единой России» без дополнительных требований и войдут в списки партии. В состав оргкомитета помимо Александра Карелина вошли руководитель «Волонтерской роты «Боевого Братства» Антон Демидов, помощник Председателя партии — первый заместитель Руководителя Центрального исполкома «Единой России» Максим Жаворонков, член Президиума Генсовета партии, сенатор Мария Львова-Белова.

Кроме того, членами оргкомитета стали секретарь Татарстанского реготделения «Единой России» Фарид Мухаметшин, член Президиума Генсовета партии, президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, гендиректор «Агентства стратегических инициатив» Светлана Чупшева и зампред заксобрания Нижегородской области Ольга Щетинина.

От экспертного сообщества в оргкомитете будут работать специалист в области искусственного интеллекта, разработки программного обеспечения, управления проектами, предприниматель Игорь Ашманов, председатель центрального совета «Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры» Артем Демидов, руководитель «Всероссийского студенческого корпуса спасателей» Евгений Козеев. Также в состав оргкомитета вошел главный редактор газеты и сетевого издания «Коммерсантъ» Владимир Желонкин, врач, известный теле- и радиоведущий Александр Мясников, руководитель творческой мастерской «Невский Баталист» Дмитрий Поштаренко и член Общественной палаты Московской области, основатель проекта «Русский пармезан» Олег Сирота. В оргкомитете будут работать представители Общероссийского народного фронта и всероссийской акции взаимопомощи «Мы Вместе». ОНФ представит сопредседатель Центрального штаба, член Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию Елена Шмелева, добровольческое движение – координатор федерального штаба акции «Мы Вместе» по региональному развитию, заместитель председателя Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Мария Якунчикова.

Ранее координатор красноярской команды «Молодежка ОНФ» Глеб Химич, комментируя призыв президента Путина к волонтерам активнее участвовать в политике, сказал газете ВЗГЛЯД, что «за прошлый год добровольческое движение приобрело богатый опыт, стало фактором, который способен влиять на политическую жизнь в России».



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