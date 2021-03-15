 

Судье Чаусу окончательно отказали в предоставлении политического убежища в Молдове

15.03.2021, 15:36, Новости дня
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Украинский экс-судья Николай Чаус, которого подозревают в деле о взятках и который с 2016 года скрывается в Молдове, получил окончательный отказ в предоставлении политического убежища.

Такое решение 3 марта 2021 года вынесла Коллегия гражданских, коммерческих и административных споров Верховного суда Молдовы, сообщало 13 марта издание mold-street.com.

Чауса в Украине подозревают во взяточничестве. 6 сентября 2016 года Верховная Рада сняла с него неприкосновенность, позже Соломенский суд санкционировал его задержание. 11 ноября 2016 года судья Чаус был объявлен в международный розыск.

1 марта 2017 года стало известно, что Чаус, подозреваемый в получении $150 тыс., задержан в Кишиневе.

Антикоррупционный прокурор Молдовы Виорел Морарь 10 апреля 2017 года заявил, что Чаус будет находиться под стражей до завершения процедуры экстрадиции.

24 апреля директор НАБУ Артем Сытник сказал, что в Молдове Чаус находится под домашним арестом в арендованной им квартире.

4 октября 2017 года Чауса отстранили от должности.

В декабре 2017 года экстрадицию Чауса в Молдове отложили из-за его апелляции на отказ предоставить политическое убежище.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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