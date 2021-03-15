Мишустин потребовал оперативного расширения программы «дальневосточного гектара»

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15.03.2021, 14:56, Новости дня
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин потребовал оперативно исполнить его поручение о расширении программы «дальневосточного гектара», чтобы предприниматели, которые успешно освоили первый участок, смогли получить второй гектар.

Глава правительства в понедельник провел совещание с членами правкомиссии по Дальнему Востоку. Мишустин назвал «очень правильным» предложение о подобном расширении программы и подчеркнул, что ее возможности необходимо расширять, передает ТАСС.

«Но только у меня один вопрос: почему до сих пор не созданы такие условия и поручение, которое было [дано по этой теме], не выполнено? Прошу оперативно его исполнить и мне доложить», – потребовал премьер.

Напомним, в декабре власти расширили зону «дальневосточного гектара» за счет приграничных районов Забайкальского края.

Программа «Дальневосточный гектар» позволяет россиянам бесплатно и в кратчайшие сроки получать земельные участки до 1 га на Дальнем Востоке. С марта 2019 года гектар могут получать и участники госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников. По состоянию на сентябрь 2020 года земельные участки в ДФО взяли почти 84 тыс. человек.



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