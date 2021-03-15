 

Долги по компенсациям за перевозки льготных пассажиров достигают 2 млрд грн

15.03.2021, 14:46, Новости дня
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“Укрзалізниця” покрывает расходы на пригородные перевозки за счет пассажиров не более чем на 15%, заявил председатель правления компании Владимир Жмак в интервью агентству “Интерфакс-Украина”.

“Пассажирские перевозки убыточны. Компенсация за перевозки льготных пассажиров минимальна, задолженность государственных и местных органов власти достигает 2 млрд грн. Покрытие расходов на пригородные перевозки за счет пассажиров – не более 15%, по дальнему сообщению – на уровне 50%. Даже скоростные маршруты для нас не по всем направлениям прибыльны”, – сообщил он.

Руководитель компании подчеркнул, что тарифы на пассажирские перевозки не менялись с 2018 года.

“Многое в стране изменилось, кроме цен на железнодорожные билеты. Но даже тогда они не были на уровне самоокупаемости или себестоимости. Однако за последние три года этот разрыв еще больше вырос, так как не было даже минимальной индексации на уровень инфляции”, – сказал Жмак.

В 2020 году “Укрзалізниця” перевезла пассажиров льготных категорий в пригородном сообщении на сумму 285,3 млн грн, но получила только 28% от необходимой суммы компенсации стоимости от органов местной власти.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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