За время эпидемии в Верховной Раде COVID-19 заболел 171 нардеп – Разумков

15.03.2021, 14:46, Новости дня

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С начала эпидемии коронавирусной болезни в Украине инфекцию обнаружили у 171 депутата Верховной Рады. Об этом на брифинге 15 марта сказал спикер Дмитрий Разумков, отмечает LB.ua.

“Ситуация ухудшается. Я даже смотрю по количеству заболевших депутатов – количество увеличивается, так как они работают в регионах, с избирателями. На сегодня, переболело или болеет 171 народный депутат Украины и более чем 300 человек болеет в аппарате”, – сказал он.

При этом он заверил, что парламент не планирует закрываться на карантин.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине подтвердили почти 1,5 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались 28,4 тыс. пациента с COVID-19, выздоровели 1,2 млн человек.

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