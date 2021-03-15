“Сумасшедший дом”. Пугачева в прозрачном плаще и Галкин в шортах оторвались на дне рождения Ивлеевой

15.03.2021, 13:54, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Российский шоумен Максим Галкин на своей странице в Instagram 13 марта обнародовал подборку снимков, сделанных во время празднования дня рождения телеведущей Анастасии Ивлеевой.

“Это было весело, необычно, креативно, познавательно, атмосферно, провокационно! Спасибо, Настя, за незабываемые арт-впечатления!” – написал он.

На фото с Галкиным и Пугачевой запечатлены виновница торжества, Ивлеева и телеведущая Ксения Собчак.

Пугачева предстала в черном прозрачном плаще и короткой юбке, с массивным аксессуаром на голове, Галкин – в шортах и сюртуке в стиле ретро, Ивлеева – в платье с прозрачными вставками, а Собчак – в белом платье, черных ботфортах и короной с длинными лучами на голове.

На последнем снимке Пугачева обнимает хип-хоп исполнителя Элджея, мужа Ивлеевой. Он облачен в черную рубашку с воротником жабо и пиджак-болеро с пышными рукавами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

“Сумасшедший дом”, – прокомментировал подписчик zhosanviktoriia6775.

8 марта 2021 года Ивлеевой исполнилось 30 лет. Она родилась в Разметелево Ленинградской области (РФ). Вела в 2017 и 2018 годах шоу “Орел и решка”. Тогда проект выходил на украинском канале “Интер” и российском “Пятница”.

5 февраля 2020 года Ивлееву не впустили в Украину. Было установлено, что она посещала аннексированный Крым в 2017 году, незаконно нарушив государственные границы Украины.

—