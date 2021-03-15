Разумков заявил, что привлечь депутатов за Харьковские соглашения не получится, но наказание могут понести инициаторы

15.03.2021, 13:54, Новости дня

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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не уверен, что решение Совета нацбезопасности и обороны о привлечении к ответственности депутатов, поддержавших Харьковские соглашения может быть реализовано в полном объеме. О этом он заявил а брифинге 15 марта, сообщает “Интерфакс-Украина”.

“Я хорошо помню Конституцию, статья 80 говорит о том, что, к счастью или к сожалению, народные депутаты не несут ответственность за свои действия при голосовании в стенах Верховной Рады. Даже сегодня, когда снята депутатская неприкосновенность… Поэтому я не уверен, что в полном объеме та идея, которая была озвучена, может быть реализована. Но, посмотрим: суд есть суд”, – сказал Разумков.

По его словам, нести ответственность могут те люди, которые инициировали данный вопрос, готовили материалы.

“Те, кто были привлечены к этому процессу, они действительно могут понести наказание, если они действовали не в интересах Украины, тем более, если они действовали в интересах другого государства”, – сказал спикер.

11 марта Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Службе безопасности Украины проверить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений. СБУ открыла уголовное производство по статье о госизмене.

Согласно ст. 80 Конституции Украины, народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету. Бывший глава Конституционного Суда Украины Станислав Шевчук после объявления о решении СНБО по Харьковским соглашениям вспоминал об этой норме. Он пояснил, что если тот или иной парламентарий, например, руководствовался мнением, что “скидка на газ – это хорошо для народа Украины”, то уголовная ответственность для него из-за этого наступить не может.

Харьковские соглашения в 2010 году подписали тогдашние президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев. Ратификация Харьковских соглашений 27 апреля 2010 года сопровождалась дракой в парламенте, дымовыми шашками и бросанием яиц в президиум. В январе 2021 года Януковичу Госбюро расследований из-за подписания документа сообщило о подозрении в госизмене.

Согласно соглашениям, Украина получала скидку на газ в размере 30% в обмен на пролонгацию пребывания Черноморского флота России на территории Украины с 2017-го до 2042 года. Как объясняли в ГБР, фактически никакой скидки не было, так как за год до этого Россия увеличила цену на газ вдвое. Подписав соглашение под предлогом получения скидки на газ, Янукович искусственно создал предпосылки к увеличению численности войск РФ и условия их пребывания на территории Украины, подчеркивали в Офисе генпрокурора.

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После оккупации Крыма РФ денонсировала Харьковские соглашения.

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