“Америка вернулась”. Байден обратился к мировым лидерам с посланием
15.03.2021, 13:54,
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Президент США Джо Байден, который вступил в должность 20 января 2021 года, сообщил, что обзвонил мировых лидеров с посланием “Америка вернулась”. Об этом Байден написал в Twitter.
“С момента вступления в должность я обзвонил лидеров со всего мира с простым посланием – Америка вернулась. Мы собираемся восстановить наши международные союзы и решить общие проблемы, с которыми сталкиваемся”, – написал президент США.
Since taking office, I’ve been calling leaders from around the world with a simple message: America is back. We’re going to rebuild our international alliances and tackle the shared challenges we face. pic.twitter.com/NC5zWmA3Ed
— President Biden (@POTUS) March 14, 2021
Джо Байден вступил в должность президента 20 января. Его предшественник Дональд Трамп вывел Соединенные Штаты из ряда международных организаций и соглашений, в частности из Всемирной организации здравоохранения, Парижского климатического соглашений и нескольких торговых соглашений.
Сразу после вступления в должность Байден отменил некоторые законодательные инициативы Трампа, в том числе о выходе из ВОЗ и Парижского соглашения.
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