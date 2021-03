“Америка вернулась”. Байден обратился к мировым лидерам с посланием

15.03.2021, 13:54, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Президент США Джо Байден, который вступил в должность 20 января 2021 года, сообщил, что обзвонил мировых лидеров с посланием “Америка вернулась”. Об этом Байден написал в Twitter.

“С момента вступления в должность я обзвонил лидеров со всего мира с простым посланием – Америка вернулась. Мы собираемся восстановить наши международные союзы и решить общие проблемы, с которыми сталкиваемся”, – написал президент США.

Since taking office, I’ve been calling leaders from around the world with a simple message: America is back. We’re going to rebuild our international alliances and tackle the shared challenges we face. pic.twitter.com/NC5zWmA3Ed

— President Biden (@POTUS) March 14, 2021

Джо Байден вступил в должность президента 20 января. Его предшественник Дональд Трамп вывел Соединенные Штаты из ряда международных организаций и соглашений, в частности из Всемирной организации здравоохранения, Парижского климатического соглашений и нескольких торговых соглашений.

Сразу после вступления в должность Байден отменил некоторые законодательные инициативы Трампа, в том числе о выходе из ВОЗ и Парижского соглашения.

—