 

“Америка вернулась”. Байден обратился к мировым лидерам с посланием

15.03.2021, 13:54, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Президент США Джо Байден, который вступил в должность 20 января 2021 года, сообщил, что обзвонил мировых лидеров с посланием “Америка вернулась”. Об этом Байден написал в Twitter.

“С момента вступления в должность я обзвонил лидеров со всего мира с простым посланием – Америка вернулась. Мы собираемся восстановить наши международные союзы и решить общие проблемы, с которыми сталкиваемся”, – написал президент США.

Since taking office, I’ve been calling leaders from around the world with a simple message: America is back. We’re going to rebuild our international alliances and tackle the shared challenges we face. pic.twitter.com/NC5zWmA3Ed

— President Biden (@POTUS) March 14, 2021

Джо Байден вступил в должность президента 20 января. Его предшественник Дональд Трамп вывел Соединенные Штаты из ряда международных организаций и соглашений, в частности из Всемирной организации здравоохранения, Парижского климатического соглашений и нескольких торговых соглашений.

Сразу после вступления в должность Байден отменил некоторые законодательные инициативы Трампа, в том числе о выходе из ВОЗ и Парижского соглашения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.11 / Лавров обсудил с новым главой МИД Армении Айвазяном его визит в Москву

02.07 / ВОЗ: пандемия COVID-19 усиливается во всем мире

09.07 / В РФ отложили выход рестайлингового кроссовера Brilliance V3

28.07 / Питьевая вода с литием снижает риск суицида

03.01 / Помпео похвалился самой жесткой политикой в отношении России

03.07 / Искавший деньги на выпивку петербуржец до смерти изрезал пенсионерку в парке

29.06 / В Черновицкой области с 1 июля восстанавливают внутриобластное сообщение

05.10 / Трамп может вернуться в Белый дом в понедельник

14.12 / Заключение Венецианской комиссии может быть основанием для отставки судей КСУ – Вениславский

18.11 / «Особые условия» для Ефремова в колонии опровергли

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска