 

В 2020 году потребление газа населением сократилось на 14% – Госэнергоэффективности

15.03.2021, 13:54, Новости дня
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В прошлом году украинцы использовали 8,2 млрд м3 газа, это на 14% меньше, чем в 2019 году. Об этом 15 марта сообщил пресс-центр Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины (Госэнергоэффективности) со ссылкой на оперативные данные Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

В 2019 году населением было использовано 9,5 млрд м3 газа. В результате сокращения потребления в 2020 году на 1,3 млрд м3 было сэкономлено $220 млн на закупку газа, отмечается в сообщении.

Сокращение использования газа населением в Госэнергоэффективности объяснили в частности внедрением мероприятий по энергоэффективности.

Согласно данным НКРЭКУ, всего в 2020 году потреблено 24 млрд м3 газа, это на 6% меньше, чем в 2019 году (25,4 млрд м3).

На 4% (до 7,8 млрд м3) сократилось потребление газа в промышленности, в то же время на 3% (или на 200 млн м3) увеличилось использование газа предприятиями теплокоммунэнерго.

Объем потребления газа бюджетными и религиозными организациями не изменился и составил 400 млн м3, как и в 2019 году.

Инфографика: saee.gov.ua

По данным Государственной службы статистики Украины, средняя цена природного газа для населения в первом полугодии 2020 года составляла 5 299,2 грн (с НДС) за 1 тыс. м3. Это на 17,4% меньше, чем во втором полугодии 2019 года (6 415,8 грн).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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