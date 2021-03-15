Россия примет у себя чемпионат по стрельбе несмотря на санкции WADA

15.03.2021, 12:20, Новости дня

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Несмотря на постановление Спортивного арбитражного суда и санкции WADA против Москвы, Международная федерация спортивной стрельбы отказалась переносить чемпионат мира по этой дисциплине из РФ в другое место, пишет Inside the Games. Как отмечает издание, своё решение федерация мотивировала тем, что любое изменение места проведения соревнований «невозможно как юридически, так и на практике».



Reuters

Несмотря на постановление Спортивного арбитражного суда о переносе крупных соревнований, намеченных на дату до декабря 2022 года, с территории РФ в другие государства, ещё одна международная федерация, судя по всему, собирается провести свой чемпионат мира в этой стране, пишет Inside the Games.

Если верить черновому варианту документа, с которым ознакомилось издание, Международная федерация спортивной стрельбы (ISSF) намерена проинформировать Всемирное антидопинговое агентство (WADA) о том, что перенос чемпионата мира 2022 года из РФ «невозможен как юридически, так и на практике».

При этом в документе говорится, что перенос чемпионата из РФ «даже может поставить под угрозу само существование ISSF».

Предполагается, что чемпионат мира по стрелковому спорту состоится в августе 2022 года в комплексе «Лисья нора» в Игнатово, который принадлежит президенту ISSF Владимиру Лисину.

Согласно санкциям, которые были введены в отношении РФ со стороны WADA и частично утверждены Спортивным арбитражным судом, этой стране запрещено принимать на своей территории крупные соревновании в течение двух лет. В частности, санкции предписывают спортивным федерациям лишить Россию права на проведение крупных мероприятий, которые должны состояться в ней до декабря 2022 года за исключением случаев, когда реализовать эти карательные меры нет «юридической или практической возможности».

Что же касается WADA, то оно обратилось ко всем федерациям, которые проводят мероприятия в РФ до истечения срока действия санкций в декабре 2022 года, с просьбой в письменной форме оценить возможность их перенести в другую страну.

Вместе с тем, в своём «структурированном ответе», который до отправки в WADA должен попасть на рассмотрение исполнительного комитета ISSF 15 марта, федерация утверждает, что не способно перенести своё знаковое мероприятие за пределы России.

Кроме того, ISSF указала на то, что в случае переноса мероприятия ей придётся отвечать на судебный иск от Стрелкового союза России, который может попытаться добиться возмещения ущерба на сумму приблизительно в €6 миллионов — что является главной причиной, мешающей перенести чемпионат в другое место.

При этом, как предполагает издание, ISSF, возможно, согласилась как выплатить комплексу «Лисья нора» эту сумму, так и покрыть любой другой ущерб в случае отмены чемпионата. Кроме того, ISSF утверждает, что подобное мероприятие «без масштабных строительных работ» по силам провести лишь четырём другим странам — Китаю, Южной Корее, Катару и Индии.