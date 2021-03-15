Honda S660 получил прощальную версию Modulo X

15.03.2021, 12:18, Новости дня

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Японская компания Honda объявила о завершении производства нового кабриолета S660 выходом новой спецверсии Modulo X.

В свою очередь, компактный кабриолет впервые выпустили на рынок в 2015 году. Предложенный экземпляр получил под капотом 0,66-литровый турбированный двигатель с отдачей 64 л.с. Кроме того, данный экземпляр оснащается вариатором или механической коробкой передач. Автомобиль окончательно покинет рынок в 2022 году по причине ужесточения экологических норм.

Вместе с тем новая модификация обладает форсированными компонентами. В минимальной комплектации стоимость составит 3,15 млн йен. Остальные технические параметры пока не называют публике.