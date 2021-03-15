В США эксперты составили рейтинг автомобильных брендов по индексу обслуживания клиентов

15.03.2021, 12:18, Новости дня

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Компании Dodge, Jeep, Chrysler, Ram и Alfa Romeo получили результаты ниже своих средних показателей по индексу обслуживания клиентов J.D. Power.

Все бренды Stellantis серьезно пострадали за год пандемии коронавируса, но средний уровень удовлетворенности клиентов вырос. Это повышение удовлетворенности стало результатом того, что многие дилеры приняли вызов, брошенный упомянутой пандемией.

Хотя количество посещений дилеров снизилось на 6% по сравнению с предыдущим годом, общая удовлетворенность растет шестой год подряд. По информации J.D. Power, в прошлом году люди чаще посещали дилерские центры, чем частные магазины.

Когда в 2020 году автомобили возрастом от одного до трех лет потребовали обслуживания, дилеры получили ещё большую долю посещений для этих целей, что является самым высоким уровнем как минимум за пять лет. Об рассказал Крис Саттон, вице-президент по розничной торговле автомобилями в JD Power. Дилерские центры извлекли максимальную выгоду из крайне плохой ситуации. Но при этом уровень посещаемости остается ниже среднего значения даже на фоне благоприятной оценки работы со стороны клиентов. Индекс обслуживания в качестве первоочередного критерия учитывает именно посещаемость.

Причины отставания брендов Stellantis не совсем ясны, поскольку другие компании использовали бесконтактные способы оплаты и экспресс-услуги, чтобы повысить свои рейтинги удовлетворенности клиентов.

Автомобильным брендом с самыми довольными покупателями был Porsche, набравший 899 баллов из 1000 возможных. Тем не менее, Lexus не сильно отставал, набрав 895 баллов, а Infiniti и Cadillac набрали 887 баллов и 883 балла соответственно среди премиальных марок.

Land Rover удалось набрать 799 баллов, а Alfa Romeo достались 797 баллов.

Средняя оценка премиальных брендов составила 870 баллов. Как и следовало ожидать, для брендов массового рынка результат был немного ниже, он составил 843 балла.

Что касается брендов массового рынка, то MINI набрал 864 балла, в то время как Buick и Mitsubishi заняли второе и третье место в рейтинге массовых марок с 859 и 857 баллами соответственно.

Между тем, Dodge получил 824 балла, Jeep – 820 баллов, Chrysler – 818 баллов, а Ram – всего 817 баллов.

VW также не показал лучшего, набрав всего 820 баллов, в то время как Ford набрал 830 баллов, но это всё ещё значительно ниже среднего значения.

Тем не менее, американские бренды GM по индексу обслуживания клиентов оставались выше средних показателей своего сегмента: Buick занял второе место с 859 баллами среди представителей массового рынка и четвертое место досталось GMC с 856 баллами.

В то же время владельцы электромобилей были наименее удовлетворены качеством обслуживания клиентов. Проблема правильного обслуживания нового вида транспортных средств и относительная редкость их сервисных визитов означали, что каждое взаимодействие было очень важным с точки зрения удовлетворенности клиентов.