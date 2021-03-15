 

Перерезавшего трос промальпинисту пермского пенсионера отправили к психиатру

15.03.2021, 11:12, Новости дня
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Пенсионера из Перми, перерезавшего трос промышленному альпинисту, суд приговорил к 1,5 годам ограничения свободы и заставил пройти лечение у психиатра, а также выплатить пострадавшему компенсацию, сообщили в суде.

«Фигуранту дела о покушении на убийство (ст. 30 ч.3, п. а ч. 2 ст. 105 УК РФ) назначен один год и шесть месяцев ограничения своды с принудительным амбулаторным наблюдением, лечением у психиатра, а также назначены ограничения по выезду из города, смене мест пребывания и жительства, дважды в месяц он должен отмечаться в установленных органах», – передает РИА «Новости» сообщение Ленинского районного суда Перми.

Кроме того, судом взыскан материальный ущерб в пользу потерпевшего в размере 40 тыс. 814 рублей.

Ранее следствие проинформировало, что в августе 2019 года 70-летний житель многоквартирного дома на улице Пушкина в Перми перерезал трос высотнику. Один из рабочих сорвался и пролетел несколько этажей вниз. Его жизнь спас страховочный трос и напарник, который поднялся на крышу и помешал пенсионеру довести задуманное до конца.



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