“Работаем над проблемами”. Лопес и Родригес впервые прокомментировали разрыв отношений

15.03.2021, 10:38, Новости дня

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51-летняя американская певица Дженнифер Лопес и 45-летний бейсболист Алекс Родригес отреагировали на слухи о том, что их помолвка разорвана. Об этом 13 марта сообщило издание People.

Они не стали опровергать информацию, но и не подтвердили разрыв.

“Мы работаем над некоторыми проблемами”, – говорится в общем заявлении Лопес и Родригеса.

Инсайдер отметил, что у пары сложный период, но они не порвали окончательно. По его словам, причиной разногласий не является третье лицо.

По словам приближенного к паре лица, им сложно видеться, поскольку Лопес сейчас работает в Доминиканской республике, а Родригес – в США.

О том, что Лопес и Родригес разорвали помолвку, издание People сообщило 12 марта, ссылаясь на инсайдеров, по мнению которых, пара давно к этому шла.

В марте 2019 года Родригес сделал предложение Лопес стать его женой. Лопес согласилась, у пары состоялась помолвка. Летом 2019-го Родригес признавался, что мечтал о свидании с Лопес еще с 1998 года.

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