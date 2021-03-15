Интервью Бацман с гендиректором больницы Мечникова Рыженко. Где и когда смотреть

15.03.2021, 10:38, Новости дня

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Сегодня вечером на YouTube-канале главного редактора интернет-издания “ГОРДОН” Алеси Бацман выйдет интервью с генеральным директором Днепропетровской областной клинической больницы им. И.И. Мечникова Сергеем Рыженко.

Как сообщила “ГОРДОН” журналистка, программу записали по Skype, ее трансляция начнется в 18.00 на канале “Алеся Бацман”.

Во время интервью Рыженко рассказал, с какими травмами к ним в основном попадают украинские военнослужащие, как часто ездит в зону Операции объединенных сил, о зарплатах медицинских работников и бегстве медсестер за границу, пандемии коронавируса, вакцинации, пользе локдаунов, а также о том, от кого зависит мир на Донбассе, и о вероятности открытого нападения РФ.

“Что я испытываю к россиянам? Это чувство ненависти. Но я не могу сказать, что [это ко всем] россиянам, в первую очередь к тем людям, которые пошли на войну убивать своих братьев, которые им доверяли. Самое страшное – когда тебя калечат, убивают, предают, люди, которым ты веришь”, – сказал Рыженко.

Рыженко родился в 1963 году в Корсуне-Шевченковском Черкасской области. В 1992 году окончил Днепропетровский медицинский институт (специальность – лечебное дело, квалификация – врач-терапевт).

После окончания института работал в терапевтом в Днепропетровской городской клинической больнице №15 и врачом-инспектором управления здравоохранения Днепропетровского горисполкома. В 1995–1999 годах Рыженко был главным врачом Днепропетровской городской клинической больницы №7, в 1999–2010 годах – главным санитарным врачом Днепропетровской области.

В 2010–2011 годах занимал должность первого заместителя министра здравоохранения Украины – председателя государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины.

С 2011 года Рыженко работает в больнице Мечникова. До сентября 2020 года он был главным врачом больницы, с сентября – генеральный директор.

Рыженко – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Украины. Он награжден рядом государственных наград, в том числе орденом “За заслуги” I степени и орденом князя Ярослава Мудрого IV степени.

Несколько раз избирался депутатом Днепропетровского городского и областного советов. Последний раз – в 2020 году в Днепровский горсовет, входит во фракцию “Слуга народа” (в горсовете предыдущего созыва был членом фракции “Европейская солидарность”). В 2020 году баллотировался на пост мэра Днепра от “Слуги народа”, занял пятое место.

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