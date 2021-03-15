В Киеве пьяный водитель джипа устроил смертельное ДТП. Внедорожником мог управлять бывший полицейский

15.03.2021, 10:38, Новости дня

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Ночью 15 марта в Киеве внедорожник столкнулся с легковым автомобилем, погибли два человека. Об этом рассказали в столичной полиции.

Авария произошла на перекрестке проспекта Шухевича и бульвара Перова в Деснянском районе.

“Водитель автомобиля Toyota, двигаясь по проезжей части, не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Skoda, который остановился на перекрестке на красный сигнал светофора. Вследствие ДТП водитель легковушки, 1979 года рождения, и пассажирка скончались на месте происшествия”, – сообщили в полиции.

Водитель внедорожника 1992 года рождения находился в состоянии опьянения, его задержали. По факту происшествия открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, лицами управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Водителю грозит от пяти о 10 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Сообщество “Киев оперативный” написало в Facebook марта что водителем внедорожника мог быть бывший сотрудник полиции охраны Винницкой области.

https://www.facebook.com/KyivOperativ/posts/1218946005168150

Свое авто Toyota Land Cruiser 200 он оформил на гражданку Александру Главацкую 1995 года рождения, говорится в сообщении. Во время проверки на степень алкогольного опьянения драгер показал 2.05 промилле (нормой в Украине считается не более 0,2 промилле).

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