 

Правительство Ставрополья отправлено в отставку

15.03.2021, 9:32, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что отправил правительство региона в отставку после задержания подозреваемого во взяточничестве заместителя председателя краевого правительства Александра Золотарева.

«В пятницу по подозрению в совершении коррупционных нарушений был задержан заместитель председателя правительства края. Считаю, что ситуация экстраординарная и требует решительных действий. Курс на очищение краевой власти никто не изменял. И никто из моей команды не имеет право с него сворачивать. Не могу и не буду мириться с тем, что рядом могут стоять нечестные люди», – написал Владимиров в Instagram.

Он добавил, что в понедельник утром отправил правительство края в отставку. «Все пока продолжают работать с приставками и.о. Решение о том, кто войдет новый состав краевого кабмина, буду принимать только после проведения в отношении каждой кандидатуры антикоррупционной проверки правоохранительными органами», – добавил глава региона.

На прошлой неделе в отношении заместителя председателя правительства Ставропольского края Александра Золотарева было открыто уголовное дело о взятках на 63 млн рублей. Он взят под стражу. Следствие считает, что в 2017 году Золотарев в сговоре с Алексеем Когарлыцким, который замещал должность первого замминистра строительства и архитектуры региона, получил взятку в 2,5 млн рублей от представителя акционерного общества. Взятку дали, чтобы Золотарев оказал «покровительство при реализации государственного контракта по строительству нового корпуса Краевой детской клинической больницы» в Ставрополе.

В 2018 году Золотарев и Когарлыцкий от «того же юридического лица» получили более 15,5 млн рублей «за покровительство при реализации государственного контракта по строительству лечебно-диагностического корпуса Краевого клинического кардиологического диспансера». В 2019 году они получили 45 млн рублей за «покровительство при реализации государственного контракта по строительству лечебно-диагностического корпуса Ставропольского краевого клинического онкологического диспансера».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.09 / Названы крупнейшие торговые партнеры Украины

19.08 / В Киеве резко возросло число новых случаев COVID-19

23.09 / “Сегодня наш день”. 60-летний Николаев отмечает годовщину семейной жизни с 38-летней Проскуряковой

13.12 / Россияне потратили на покупку приложений $1,2 миллиарда

27.02 / Привилегии для привитых и паспорт вакцинации — SZ рассказала о превратностях туризма во время пандемии

08.11 / Стало известно условие признания Трампом поражения на выборах

29.08 / Глава Минкультуры поручила проверить техсостояние подведомственных учреждений

27.07 / Эксперты дали прогноз о будущем туризма после пандемии

25.02 / Ростех анонсировал начало серийного производства самолетов МС-21

21.08 / Тихановская отказалась баллотироваться в президенты Белоруссии на новых выборах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска