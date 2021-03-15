Правительство Ставрополья отправлено в отставку

15.03.2021, 9:32, Новости дня

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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что отправил правительство региона в отставку после задержания подозреваемого во взяточничестве заместителя председателя краевого правительства Александра Золотарева.

«В пятницу по подозрению в совершении коррупционных нарушений был задержан заместитель председателя правительства края. Считаю, что ситуация экстраординарная и требует решительных действий. Курс на очищение краевой власти никто не изменял. И никто из моей команды не имеет право с него сворачивать. Не могу и не буду мириться с тем, что рядом могут стоять нечестные люди», – написал Владимиров в Instagram.

Он добавил, что в понедельник утром отправил правительство края в отставку. «Все пока продолжают работать с приставками и.о. Решение о том, кто войдет новый состав краевого кабмина, буду принимать только после проведения в отношении каждой кандидатуры антикоррупционной проверки правоохранительными органами», – добавил глава региона.

На прошлой неделе в отношении заместителя председателя правительства Ставропольского края Александра Золотарева было открыто уголовное дело о взятках на 63 млн рублей. Он взят под стражу. Следствие считает, что в 2017 году Золотарев в сговоре с Алексеем Когарлыцким, который замещал должность первого замминистра строительства и архитектуры региона, получил взятку в 2,5 млн рублей от представителя акционерного общества. Взятку дали, чтобы Золотарев оказал «покровительство при реализации государственного контракта по строительству нового корпуса Краевой детской клинической больницы» в Ставрополе.

В 2018 году Золотарев и Когарлыцкий от «того же юридического лица» получили более 15,5 млн рублей «за покровительство при реализации государственного контракта по строительству лечебно-диагностического корпуса Краевого клинического кардиологического диспансера». В 2019 году они получили 45 млн рублей за «покровительство при реализации государственного контракта по строительству лечебно-диагностического корпуса Ставропольского краевого клинического онкологического диспансера».