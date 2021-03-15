В сети появился реестр исторических мест на Луне

15.03.2021, 3:12, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В сети появился новый интернет-ресурс Moon Registry, в котором содержатся описания всех лунных миссий, совершенных человечеством за историю освоения космоса. Также в нем содержится информация обо всех районах Луны, на которые приземлялись отправленные с Земли аппараты.

Основателем онлайн-ресурса стала некоммерческая организация For All Moonkind. Кроме прочего, на сайте размещены описания всех объектов, которые человек оставил на Луне. Наконец, авторы проекта разместили наиболее подробную информацию о сувенирной продукции, выпущенной в разных странах в связи с освоением Луны.

Работа над созданием сайта продолжается. Руководители проекта призывают добровольцев принять в ней участие.