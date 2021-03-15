 

Бензовозы с сирийской нефтью уничтожены на границе с Турцией

15.03.2021, 2:52, Новости дня
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Несколько бензовозов с сирийской нефтью уничтожены в воскресенье в результате ракетно-артиллерийских ударов в районе города Джераблус на границе с Турцией, обстрелам подверглись также склады с нефтепродуктами в пограничных селениях Хамран и Тархиб, сообщил телеканал Al Hadath.

По предварительным данным, среди боевиков поддерживаемых Анкарой вооруженных формирований сирийской оппозиции есть погибшие и раненые, передает ТАСС.

Кроме того, 7 марта удары были нанесены по рынку нефтепродуктов в городе Эль-Баб, который также контролируется протурецкими группировками и находится в 38 км к северу от Алеппо. Тогда, по сведениям Al Hadath, было уничтожено не менее 180 бензовозов и грузовиков, погибли четверо человек, еще 24 получили ранения и ожоги. Оппозиционеры заявили телеканалу, что огонь велся с позиций сирийской армии в районе артиллерийского училища в Алеппо.

Правительственное издание Al-Watan, однако, отмечает, что нефтяные рынки и склады обстреливают члены враждующих между собой оппозиционных группировок. Они стремятся установить контроль над пограничными переходами на севере Сирии, используемыми для контрабандного вывоза похищенной сирийской нефти.

Напомним, 7 марта в результате столкновения бензовоза с двумя пассажирскими автобусами и другими автомобилями на трассе Дамаск – Хомс погибли 30 человек.



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