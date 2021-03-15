WP – «крайний срок» вывода войск США из Афганистана всё ближе — но они, похоже, пока останутся

15.03.2021, 2:24, Новости дня

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По мере приближения 1 мая — даты, к которой по условиям прошлогоднего соглашения между США и талибами из Афганистана должны быть полностью выведены американские силы — становится всё очевиднее, что уйти в такие сроки американцы не смогут, пишет The Washington Post. По данным газеты, прекратить самую долгую войну в истории США Вашингтону мешают опасения по поводу рисков «преждевременной» эвакуации — а также амбициозные дипломатические инициативы администрации Байдена.



Reuters

Поскольку Соединённые Штаты, вероятнее всего, не успеют вывести войска до согласованного с движением «Талибан»* крайнего срока, назначенного на 1 марта 2021 года, Вашингтон пытается как можно скорее заключить с талибами новое предварительное соглашение в расчёте на то, что оно позволит администрации президента Джо Байдена наконец завершить «самую долгую войну в истории Америки», а также начать движение к амбициозным внешнеполитическим целям, сообщает The Washington Post.

Как передают корреспонденты американского издания, дискуссии в Вашингтоне по поводу афганского контингента вооружённых сил США численностью 2500 военнослужащих по мере приближения упомянутого крайнего срока, о котором с талибами договорилась ещё администрация Дональда Трампа, всё сильнее приобретают оттенок «безотлагательности». По данным газеты, хотя в команде Байдена уже подчеркнули, что решения о продлении присутствия войск принято не было, отдельные чиновники и эксперты отмечают, что, судя по ряду признаков, нынешняя президентская администрация скорее всего отложит окончательный вывод войск — вероятно, даже заручившись при этом поддержкой талибов — дабы выиграть время для того, чтобы продвинуть предложение о «разделении власти», которое, как надеются в администрации, поможет вывести переговоры между движением «Талибан» и афганским правительством из тупика.

Как заявила в беседе с корреспондентом The Washington Post Лорель Миллер, которая занималась афганским вопросом на высоких постах в составе администраций Трампа и Барака Обамы, вывести американские войска — не говоря уже о ещё нескольких тысячах военнослужащих других стран НАТО, — в пределах ближайших 60 дней, не спровоцировав при этом нестабильность в стране и не снизив шансы на заключение мирного соглашения, которое гарантирует, что она не превратится после ухода американцев в «прибежище террористов», будет попросту невозможно. По мысли Миллер, тот факт, что перспектива переноса крайнего срока вывода войск становится всё более реальной, отлично понимают талибы, но они, как и их «спонсоры» в Пакистане, скорее всего поддержат такое решение

Как и Обама с Трампом до него, Байден задался целью завершить войну в Афганистане, в которой с 2001 года погибли более 2 тыс. американских военнослужащих и по меньшей мере 100 тыс. афганских граждан, пишет The Washington Post. Когда Обама в 2009-м задумался об увеличении афганского контингента, Байден, занимавший в ту пору пост вице-президента, пытался — хоть и безуспешно — убедить его в том, что к Афганистану нужен более «тонкий» подход, предполагающий, что на территории страны будут действовать небольшие силы, которые будут прежде всего заниматься борьбой с терроризмом. Теперь же, когда Байден сам стал главой государства, ему приходится лавировать между предостережениями военных советников насчёт рисков внезапного вывода войск и своим собственным желанием уйти из Афганистана вкупе с всё более настойчивыми требованиями прекратить войну, звучащими со стороны членов конгресса США от обеих главных партий, констатирует обозреватель WP

А пока в Америке продолжаются дискуссии, талибы уже вовсю пользуются сокращением численности иностранных войск, расширяя своё влияние в отдельных провинциях, где развернуться им прежде не позволяли, подчёркивается в материале газеты. В администрации Байдена эту волну насилия называют лишь одним аспектом нежелания «Талибана» соблюдать условия сделки, заключённой с Вашингтоном при Трампе в прошлом году. Вместе с тем, некоторые представители афганского правительства, которые осознают высокий риск военного поражения от рук талибов, отчаянно желают, чтобы американцы остались в стране, и поэтому пытаются оказывать давление на боевиков с тем, чтобы они вернулись к соблюдению соглашения с США. В свою очередь, лидеры талибов — как минимум, публично — призывают Вашингтон вывести войска в соответствии со сделкой и подчёркивают, что пока США перенести крайние сроки вывода официально не предлагали, пишет WP

Ещё когда советники Байдена готовили для начальника обзор политического курса на афганском направлении, представители военного командования изложили возможные риски «преждевременного» вывода войск, включая высокую вероятность начала гражданской войны, рост опасности терактов против американских граждан, а также откат с большим трудом отвоёванного прогресса в плане соблюдения прав человека в Афганистане, напоминает обозреватель The Washington Post. Некоторые военные чиновники к тому же предупреждают, что для вывода войск к нынешнему крайнему сроку без серьёзных проблем в плане логистики и безопасности просто не осталось времени — ведь, хотя военнослужащих и гражданских сотрудников компаний-подрядчиков вооружённых сил можно эвакуировать по воздуху, поспешный уход не только потребует уничтожения ценного оборудования общей стоимостью во много миллионов долларов, но и может обернуться сокращением численности дипломатической миссии США в Кабуле, подчёркивает журналист. Между тем, глава минобороны США Ллойд Остин в прошлом месяце обещал, что США не станут уходить из Афганистана «неорганизованно», дабы не подвергать опасности собственные силы и войска союзников, отмечает автор.

Как сказала в интервью WP Лиза Кёртис, которая с 2017 по 2021 год занимала пост главного советника президента США по Афганистану, талибы, для которых уход иностранных сил был одной из главных целей, ещё могут согласиться на перенос крайних сроков эвакуации американцев хотя бы потому, что играя роль в процессе мирного урегулирования, боевики получают легитимность в глазах международного сообщества, и в перспективе могут таким образом добиться отмены санкций и предоставления поддержки своему будущему правительству. «Талибам есть что терять в том случае, если они заявят, что всё кончено и они возвращаются к полномасштабным военным действиям», — приводит издание слова Кёртис.

По информации The Washington Post, две недели назад американская сторона в письме главы Госдепа Энтони Блинкена президенту Афганистана Ашрафу Гани озвучила предложение о создании в Афганистане нового переходного правительства, по всей видимости предполагающее сохранение присутствия иностранных войск после 1 мая. Масштабная дипломатическая инициатива, обрисованная в послании Блинкена, включала в себя предложение о встрече глав иностранных ведомств России, Китая, Индии, Пакистана, Ирана и США, намеченной на 26 марта и претендующей на то, чтобы стать первым за многие годы саммитом с участием представителей Вашингтона и Тегерана. Кроме того, в следующем месяце в Турции должна будет состояться встреча между «Талибаном» и афганским правительством. Между тем, пока согласие с предложением о разделении власти не выразили ни талибы, ни власти Афганистана — а Гани успел заявить, что нынешнее правительство сменится только по результатам выборов, говорится в материале WP.

Хотя администрация Байдена пообещала действовать, обсуждая все шаги с союзниками, которые тоже сохраняют военное присутствие на афганской территории, чиновники ряда европейских стран признались в беседе с корреспондентами The Washington Post, что США предпочли не предоставлять им детальной информации о высказанных Блинкеном предложениях заранее. «Обсуждением я бы это не назвал, скорее уж избирательным информированием», — сыронизировал, в частности, один высокопоставленный европейский европейский дипломат, пожелавший сохранить анонимность. А представитель ещё одной страны, участвующей в коалиции под руководством США, заявил, что его коллеги узнали о письме Блинкена лишь после того, как прочитали о нём в прессе.

Несмотря на то, что численность войск остальных стран коалиции в Афганистане превышает число американских военнослужащих, находящихся в стране, они всё равно зависят от США в плане воздушного прикрытия, разведки и логистики, отмечает обозреватель WP. По этой причине члены коалиции уже дали понять, что не смогут остаться в Афганистане, если США выведут войска — и заявили, что им также не хватит времени, чтобы провести «организованную» эвакуацию своих сил до 1 мая, пишет журналист.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.