На вечеринке в Чикаго произошла стрельба, есть погибшие и раненые

15.03.2021, 2:18, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Утром 14 марта в американском Чикаго (штат Иллинойс) произошла стрельба, погибли два человека. Об этом проинформировала в Twitter полиция города.

“Утром в квартале 6700 Южного Чикаго 15 человек пострадали в результате стрельбы. Два человека объявлены погибшими. Возраст пострадавших варьируется от 20 до 44 лет. Детективы ведут расследование”, – говорится в твите.

В полиции отметили, что задержанных нет.

Supt Brown addresses media from scene where 15 ppl were shot this morning in the 6700 block of South Chicago Ave. Two victims pronounced. Victims range from 20 – 44 yrs of age. Detectives investigating. No one in custody. Submit any tips anonymously via https://t.co/tiYRTLc0eV. pic.twitter.com/a0byPDRepx

— Chicago Police (@Chicago_Police) March 14, 2021

NBC News отмечает, что стрельба произошла на вечеринке после ссоры.

Один из раненых находился в критическом состоянии, еще один пострадавший, у которого были только ссадины и травмы, от госпитализации отказался.

По данным чикагского подразделения телеканала, на месте происшествия полиция обнаружила четыре пистолета.

Погибшими оказались 30-летняя женщина по фамилии Дотсон и 29-летний мужчина по фамилии Дарлинг.

Полиция рассматривает несколько версий произошедшего.

—