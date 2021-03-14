Косово открыло свое посольство в Иерусалиме

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14.03.2021, 23:48, Новости дня
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Министерство иностранных дел Косово 14 марта объявило об открытии своего посольства в Иерусалиме. Такое заявление ведомство сделало в Twitter.

“МИД Косово официально объявляет об открытии посольства Республики Косово в Иерусалиме. Обещание, данное в Овальном кабинете, сегодня наконец-то выполнено”, – говорится в сообщении.

The Kosovo MFA officially announce the opening of the Embassy of the Republic of Kosovo in Jerusalem. The pledge given in the Oval Office today is finally fulfilled. @IsraelMFA pic.twitter.com/V7pUfgL3MY

— MFA Kosovo ???????? (@MFAKOSOVO) March 14, 2021

Как отмечает Reuters, Косово, большинство населения которого составляют мусульмане, обещало разместить свое посольство в Иерусалиме еще в прошлом году, когда при поддержке США установило дипломатические отношения с Израилем.

В МИД Израиля поприветствовали решение властей Косово, назвав его естественным развитием отношений и реализацией Вашингтонского соглашения.

Israel’s MFA warmly welcomes the opening of the Embassy of Kosovo in Jerusalem today, a natural development of the relations and a realization of the Washington agreement. https://t.co/qPW6Xr1xG2

— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) March 14, 2021

6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и объявил о переносе посольства США в этот город.

18 декабря США наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, отвергавшую односторонние действия Вашингтона в отношении статуса Иерусалима. Документ внесла делегация Египта. Инициативу поддержали все члены Совбеза ООН, в том числе и Украина.

21 декабря Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, содержащую призыв отказаться от изменения статуса Иерусалима. Против документа выступили США, Израиль, Гондурас, Гватемала, Науру, Микронезия, Маршалловы Острова, Палау и Того.

14 мая 2018 года в Иерусалиме открылось американское дипведомство. В секторе Газа в связи с этим произошли столкновения. В результате применения израильскими военными летального оружия погибли десятки людей.

Израиль занял восточную часть Иерусалима после войны 1967 года и считает весь город своей столицей. Палестинцы, в свою очередь, хотят объявить Восточный Иерусалим столицей своего государства.

Административная столица Израиля сейчас находится в Тель-Авиве, а Палестинская национальная администрация базируется в Рамалле.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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