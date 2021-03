Косово открыло свое посольство в Иерусалиме

14.03.2021, 23:48, Новости дня

Министерство иностранных дел Косово 14 марта объявило об открытии своего посольства в Иерусалиме. Такое заявление ведомство сделало в Twitter.

“МИД Косово официально объявляет об открытии посольства Республики Косово в Иерусалиме. Обещание, данное в Овальном кабинете, сегодня наконец-то выполнено”, – говорится в сообщении.

Как отмечает Reuters, Косово, большинство населения которого составляют мусульмане, обещало разместить свое посольство в Иерусалиме еще в прошлом году, когда при поддержке США установило дипломатические отношения с Израилем.

В МИД Израиля поприветствовали решение властей Косово, назвав его естественным развитием отношений и реализацией Вашингтонского соглашения.

6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и объявил о переносе посольства США в этот город.

18 декабря США наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, отвергавшую односторонние действия Вашингтона в отношении статуса Иерусалима. Документ внесла делегация Египта. Инициативу поддержали все члены Совбеза ООН, в том числе и Украина.

21 декабря Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, содержащую призыв отказаться от изменения статуса Иерусалима. Против документа выступили США, Израиль, Гондурас, Гватемала, Науру, Микронезия, Маршалловы Острова, Палау и Того.

14 мая 2018 года в Иерусалиме открылось американское дипведомство. В секторе Газа в связи с этим произошли столкновения. В результате применения израильскими военными летального оружия погибли десятки людей.

Израиль занял восточную часть Иерусалима после войны 1967 года и считает весь город своей столицей. Палестинцы, в свою очередь, хотят объявить Восточный Иерусалим столицей своего государства.

Административная столица Израиля сейчас находится в Тель-Авиве, а Палестинская национальная администрация базируется в Рамалле.

