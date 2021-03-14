В Харькове от COVID-19 умер завотделением областной инфекционной больницы

14.03.2021, 21:20, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

13 марта от коронавирусной инфекции скончался медик Дмитрий Пеньков. Об этом 14 марта в Facebook сообщил анестезиолог, профессор Харьковской медицинской академии последипломного образования Владимир Корсунов.

“Вчера от осложнений “короны” ушел в вечность еще один врач – Дмитрий Борисович Пеньков – искренний, профессиональный человек”, – написал он.

Медик с такими данными указан на сайте Харьковской областной клинической инфекционной больницы (ХОКИБ) как заведующий отделением вирусных гепатитов и дифференциальной диагностики желтух.

“Эта волна COVID может быть значительно мощнее предыдущих, ведь зеленые шуты просрали вакцинацию и мутным Covishield с наименьшей эффективностью по сравнению с остальными вакцинами бессистемно что-то глупое делают. Вместо вакцинации самых уязвимых жителей прививают всех без разбора, даже тех, кто имеет антитела. Поэтому вперед, к новой медицинской катастрофе”, – заявил Корсунов.

Он отметил, что в реанимации ХОКИБ находятся трое больных COVID-19 в возрасте от 31 года до 39 лет.

https://www.facebook.com/korsunoff/posts/1712265308946126

В Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac, разработанная Sinovac Biotech.

С 24 февраля украинцев вакцинируют прибывшей из Индии вакциной Covishield. По состоянию на 13 марта в Украине сделали 47,5 тыс. прививок от коронавируса.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

—