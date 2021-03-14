Порошенко призвал украинцев прививаться от COVID-19. Ранее привезенную в Украину вакцину он назвал “говном”

14.03.2021, 19:40, Новости дня

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Лидер партии “Европейская солидарность” и пятый президент Украины Петр Порошенко призвал ускорить темпы вакцинации населения против коронавируса. Об этом он написал в своем Facebook 13 марта.

“Прививаться обязательно надо, – подчеркнула Марина. И я с ней полностью согласен, потому что это – защита населения. Но при том количестве вакцины, которая сегодня есть в Украине, мы, к сожалению, никогда не разорвем цепь заболевания”, – написал он, комментируя интервью своей жены Марины Порошенко, где она говорила о важности вакцинации.

Пятый президент отметил, что для того, чтоб разорвать цепь эпидемии, необходимо не менее 80% населения привить за короткий срок.

https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/2892738024379515/

При этом еще в начале марта Порошенко на заседании согласительного совета говорил, что украинские врачи отказываются от получения прививок против коронавируса, а привезенный препарат Covishield называл “говном”.

В Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac, разработанная Sinovac Biotech.

С 24 февраля украинцев вакцинируют прибывшей из Индии вакциной Covishield. По состоянию на 13 марта в Украине сделали 47,5 тыс. прививок от коронавируса.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

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