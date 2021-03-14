ARD – данные по «Спутнику V» «звучат совсем неплохо», но процесс одобрения в ЕС может затянуться

14.03.2021, 17:14, Новости дня

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Многие политики стран Евросоюза выступают за одобрение и скорейшую вакцинацию населения российской вакциной «Спутник V», пишет ARD. Данные, опубликованные в медицинском журнале The Lancet, «звучат совсем неплохо». Однако, как считает издание, вопрос, сможет ли РФ поставлять вакцину в ЕС, остаётся открытым.



Reuters

Премьер-министр земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф заявил, что готов в любой момент привиться «Спутником V». В интервью Bild он указал, что имел опыт вакцинации российскими препаратами в ГДР. Он не единственный, кто поддерживает скорейшее одобрение российской вакцины — премьер-министр Тюрингии Бодо Рамелов также выступает за то, чтобы ЕС закупил российскую вакцину, пишет ARD.

Всё началось 11 августа, когда президент Владимир Путин объявил, что РФ зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса. Она называется «Спутник V», что, как отмечает издание, отсылает к советскому космическому аппарату, запущенному на орбиту в 1957 году. Тогда, как и сейчас, его успешный запуск вызвал гонку за техническое превосходство в космосе.

Однако критика не заставила себя долго ждать. Данные, опубликованные учёными из разработавшего вакцину Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи в Москве, были «непрозрачными», испытуемых было слишком мало, и клинические испытания также не были закончены.

В настоящий момент известно, как работает вакцина. «Спутник V» — векторная вакцина, как и AstraZeneca и Johnson & Johnson. Это означает, что безопасные для человека вирусы-носители, аденовирусы, доставляют фрагменты коронавируса в организм. Клетки человеческого организма поглощают этот генетический материал и сами начинают синтезировать белок коронавируса, и в ответ иммунная система начинает вырабатывать антитела.

По словам врача-иммунолога берлинской клиники «Шарите» Лайфа Эрика Зандера, российские ученые всё же применили одну хитрость: они используют два разных аденовирусных вектора. Один — для первой прививки, другой — для второй. Таким образом, иммунная система может давать более сильный иммунный ответ. Принцип вакцин с двумя различными аденовирусами известен и уже хорошо изучен, подчёркивает Зандер.

Глава Постоянной комиссии по вакцинации Томас Мертенс также хвалит российскую вакцину: она «умно устроена», российские исследователи имеют большой опыт в области вакцин. «Это хорошая вакцина, которая, вероятно, когда-нибудь будет одобрена в ЕС», — отмечает Мертенс.

Но когда это произойдет, пока не ясно. Европейское агентство лекарственных средств EMA уже получило заявку российских производителей и начало процедуру одобрения. Председатель совета директоров EMA Криста Виртусер-Хохер предостерегает от экстренного одобрения препарата в отдельных государствах. Именно это сделала Венгрия. Такая возможность обсуждается и в Словакии.

Это связано с тем, что, как считает издание, цифры, обнародованные российскими учёными, «звучат совсем неплохо». В медицинском журнале The Lancet учёные сообщили о результатах испытаний на 20 тыс человек. Вакцина имеет эффективность 91,6%. Это означает, что в группе вакцинированных произошло на 91,6% меньше заболеваний, чем в контрольной группе людей, не сделавших прививку.

Иммунолог Зандер отмечает, что с этими данными следует обращаться осторожно. Сравнивать различные вакцины на основе этого числа трудно, поскольку не все исследования имеют один и тот же период наблюдения. Кроме того, они были сделаны в разных странах и при разных исследовательских условиях. Ключевую роль играет способность вакцины защищать от тяжёлого течения болезни.

В журнале The Lancet также была опубликована информация о побочных эффектах. Отмечается, что большинство испытуемых жаловались на симптомы гриппоподобных заболеваний. Кроме того, многие сообщали о боли в руке и временной слабости. Вакцина хорошо переносится во всех возрастных группах.

При этом многие учёные до сих пор не удовлетворены. Биолог Энрико Буччи, который возглавляет компанию Resis, занимающуюся подготовкой научных работ к публикации и проверкой данных на наличие ошибок, считает, что в публикации содержится несколько несоответствий. По его словам, исходные данные до сих пор не опубликованы, поэтому исследованию не хватает прозрачности. Сообщалось о четырех смертях в результате вакцинации «Спутником V». Но подробности обстоятельств имеются лишь по двум из них. Кроме того, неясно, сколько испытуемых действительно принимало участие в исследовании, а также возникают вопросы при расчёте эффективности.

Именно эти неясности будет теперь прояснять Европейское агентство лекарственных средств в Амстердаме. Для одобрения ему требуется полный набор данных. Если российским исследователям удастся устранить неясности, то глава Постоянной комиссии по вакцинации Мертенс прав, и вакцина вскоре сможет быть одобрена в ЕС.

Но до сих пор, как пишет EMA, не хватает всех необходимых данных. Возможно, процедура проверки продлится до четырёх месяцев. И поэтому «Спутником V», вероятно, пока что вакцинировать европейское население не будут, если только отдельные страны не предоставят разрешения на экстренное применение вакцины.

К июню российское руководство намерено вакцинировать 40 миллионов человек. Но пока РФ от этого далека. По словам Татьяны Голиковой, заместителя председателя Правительства, по состоянию на 5 марта первый компонент вакцины от коронавируса получили пять миллионов россиян, половина из них провакцинирована двумя компонентами. .

Таким образом, вопрос, сможет ли РФ поставлять гораздо больше, чем требует российский рынок и другие страны, такие как Венгрия и Пакистан, остаётся открытым. Кроме того, по словам Зандера, в ЕС на грани одобрения находятся некоторые другие вакцины, поэтому он не уверен, что вакцина из РФ действительно может иметь большое значение, пишет ARD.