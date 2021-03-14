Представлен новый материал для управления при помощи света

14.03.2021, 16:22, Новости дня

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Сотрудники Университета Тафтса представили умный материал, который можно будет использовать в новых технических разработках. Его особенность в том, что он легко поддается управлению при помощи лучей света.

Материал реагирует не только на поток фотонов, но и на их силу, а также угол падения. Это открывает невиданные возможности для создания принципиально новых устройств, говорят ученые.

Самая простая идея – установить такой материал на солнечные панели, чтобы они автоматически поворачивались в течение дня, обеспечивая попадание лучей под углом 90 градусов в течение всего дня. Но можно конструировать и более сложные устройства. Например, систему управления полетом электронной бабочки.