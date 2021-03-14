На дне Карибского моря обнаружена мощная река камней

14.03.2021, 16:22, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Геологи из Соединенных Штатов обнаружили под водами Карибского моря мощную реку камней. По словам ученых, она начинается у побережья Центральной Америки и заканчивается уже почти на самой середине моря.

Также установлено, что данная река камней имеет древнее происхождение. Ей уже примерно 8 миллионов лет, отмечают исследователи.

Камни движутся с очень небольшой, но постоянной скоростью, говорят специалисты. Они захватывают все новые участки. Причиной возникновения данной «реки» считается тектоническая активность в регионе Карибского моря. Массивная плита, на которой стоит суша, постоянно сдвигается, заставляя перемещаться массивные камни. Также происходит постепенный подъем морского дна.