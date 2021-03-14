 

На дне Карибского моря обнаружена мощная река камней

14.03.2021, 16:22, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Геологи из Соединенных Штатов обнаружили под водами Карибского моря мощную реку камней. По словам ученых, она начинается у побережья Центральной Америки и заканчивается уже почти на самой середине моря.

Также установлено, что данная река камней имеет древнее происхождение. Ей уже примерно 8 миллионов лет, отмечают исследователи.

Камни движутся с очень небольшой, но постоянной скоростью, говорят специалисты. Они захватывают все новые участки. Причиной возникновения данной «реки» считается тектоническая активность в регионе Карибского моря. Массивная плита, на которой стоит суша, постоянно сдвигается, заставляя перемещаться массивные камни. Также происходит постепенный подъем морского дна.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.11 / Байден заявил о начале процесса передачи власти новой администрации

15.08 / 235 украинцев находятся в плену на временно оккупированных территориях Донбасса – СБУ

20.07 / Мэр Норильска ушел в отставку

01.11 / Грузинская оппозиция вышла на протест в центре Тбилиси против результатов парламентских выборов

27.09 / Азербайджан начал контрнаступление по всей линии фронта в Карабахе

06.11 / Шеф Пентагона Эспер подготовил заявление об отставке

30.10 / Роскомнадзор потребовал от Google прекратить цензуру российских СМИ

09.03 / Основатель Zoom подарил акции компании на $6 млрд. Кому – неизвестно

04.08 / Стрельбу открыли на вечеринке в Лос-Анджелесе, есть раненые

21.10 / Крашенинников указал сроки принятия закона о правительстве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска