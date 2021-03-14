Политолог Карасев: “Возвращение “Мотор Січі” народу” – попытка Данилова придумать обтекаемую формулировку для обычной экспроприации

14.03.2021, 16:18, Новости дня

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Власть пытается за “расплывчатыми” формулировками или популистскими лозунгами “скрыть экспроприацию “Мотор Січі” у китайских бизнесменов, заявил политолог, глава Института глобальных стратегий Вадим Карасев. Об этом пишет УНИАН.

Но это, по мнению Карасева, не поможет Украине защититься в международном арбитраже от взыскания $3,6 млрд, куда обратились китайские владельцы контрольного пакета акций запорожского двигателестроительного завода.

Так политолог прокомментировал выступление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, который в эфире ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера” на канале “Украина” утверждал, что речь не идет о национализации предприятия.

“Слово “национализация” никаким образом не применялось ни на заседании СНБО, ни в решении, которое принимал СНБО, ни на брифинге, где я выступал. Мы сегодня находимся в информационной войне с Российской Федерацией, которая имеет непосредственное отношение совместно с Китаем к попыткам захвата предприятия “Мотор Січ”, поэтому мы имеем сегодня такую негативную информацию относительно “национализации”. Речь шла о том, что предприятие “Мотор Січ” в ближайшее время будет возвращено в собственность украинского народа законным способом в соответствии с действующим законодательством”, – заявил Данилов.

Карасев считает, что секретарь СНБО “пытается найти обтекаемую формулировку”.

“А что такое в таком случае “возвращение народу”? Это и есть национализация! Обычная классическая экспроприация. Но Данилов пытается изобрести более обтекаемую формулировку”, – сказал политолог.

Он добавил, что, какими бы словами ни пытались называть национализацию “Мотор Січі”, это “довольно сомнительное мероприятие” с точки зрения закона, а международный арбитраж, по его мнению, будет на стороне китайских собственников контрольного пакета акций.

По словам Карасева, во-первых, в Украине нет “хотя бы минимальной правовой базы” для национализации.

“Второе: на момент покупки акций “Мотор Січі” никаких ограничений на такие сделки с такого типа компаниями не было, акции “Мотор Січі” свободно торговались на бирже и их собственником мог стать кто угодно, а предприятие с 2015 года исключено из перечня стратегических. Третье: Украине будет трудно пояснить в правовом ключе свою сиюминутную прихоть по национализации компании, которая была приватизирована два десятка лет тому назад, а до недавнего времени о ней все забыли – ни законодатели, ни другие представители власти не создали ограничений для покупки “Мотор Січі”, а сейчас все резко всполошились! То есть о ней вспомнили как бы ни с того ни с сего – для международного арбитража, куда обратились китайские инвесторы, правовые аргументы китайских инвесторов будут куда убедительнее, чем словесная казуистика Данилова”, – сказал политолог.

На вопрос, какое отношение к ситуации может иметь РФ, Карасев ответил: “Это уже многолетняя привычка: в любой непонятной ситуации приплетать то “руку Кремля”, то “агентов Кремля”, это политический мем”.

“России ни “Мотор Січ”, ни украинский авиапром не нужны – они решили вопрос замены нашей продукции. А вот Украине, наоборот, – “Мотор Січ” не может обойтись без многих российских комплектующих, ее много раз подловили на незаконных закупках в обход санкций. Даже запорожские лопасти для вертолетов пока не пригодны для полетов, а только для разговоров и картинки для ТВ – лопасти должны пройти испытания и сертификацию, а это процесс не скорый. Производители украинских самолетов не решили вопрос с замещением российских комплектующих. Интерес РФ к украинскому авиапрому – параноидальные идеи представителей украинской власти, а скорее, просто банальное передергивание и искажение фактов, чтобы избежать ответственности за свои действия и хоть как-то оправдать экспроприацию завода”, – сказал он.

Карасев считает, что ситуация с “Мотор Січчю” демонстрирует “неспособность Украины урегулировать сложные ситуации”.

“В Украине есть много компаний, которые были созданы на основе законно приватизированных активов. К нынешнему времени многие из них обрели других, часто иностранных собственников. Прецедент “Мотор Січі” показывает, что Украина может по сиюминутной прихоти буквально “отжать” любой бизнес. Это ставит крест на инвестиционном климате, это ставит крест на объявленной приватизации в оборонно-промышленном комплексе. Сейчас каждый инвестор примерит на себя “шкуру” китайских инвесторов “Мотор Січі”, и эта “шкура”, поверьте мне, никому не понравится. Когда сиюминутная прихоть власти выше закона, это граница, на которой заканчиваются демократия, верховенство права и либеральная экономика”, – заявил он.

11 марта 2020 года Совет национальной безопасности и обороны заявил о решении вернуть в государственную собственность “Мотор Січ”. По словам Данилова, это произойдет и с другими стратегическими предприятиями, которые оказались в частных руках. Инвесторы таких предприятий, отметил он, получат компенсации.

Первый заместитель главы фракции “Слуга народа” Александр Корниенко заявлял, что соответствующий законопроект представят через две-три недели”.

На заявления о подготовке законопроекта о возвращении в госсобственность “Мотор Січі” отреагировал китайский инвестор предприятия – владелец компании Skyrizon Aircraft Holdings Ван Цзин. Он назвал это недопустимым и пригрозил новыми судебными исками, сообщал “Интерфакс-Украина”.

В МИД Китая заявили, что требуют от Украины защитить права китайских инвесторов.

ПАО “Мотор Січ” – один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок.

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