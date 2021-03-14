 

В “Слуге народа” заявили, что могут исключить Дубинского из партии

14.03.2021, 16:18, Новости дня
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Александра Дубинского могут исключить из партии “Слуга народа”. Об этом сообщила пресс-служба политсилы 14 марта.

В партии проинформировали, что вместо Дубинского новым главой киевской областной организации партии стал нардеп Андрей Мотовиловец, решение приняли на внеочередной конференции членов партии.

“Члены организации считают, что в созданный национальный совет общин не может входить Александр Дубинский, который ранее возглавлял киевскую областную организацию “Слуги народа”… Также в связи с действиями, которые могут трактоваться как непризнание устава партии и невыполнение членом партии уставных обязанностей, рассматривается вопрос об исключении Александра Дубинского из членов партии”, – говорится в сообщении.

Политик возглавил киевскую областную ячейку партии в июне 2020 года. О том, что Дубинский вошел в нацсовет общин партии, стало известно 13 марта.

11 января США ввели санкции против Дубинского за попытки вмешательства в выборы президента Соединенных Штатов. В минфине США заявляли, что Дубинский, а также бывший прокурор Генпрокуратуры Украины Константин Кулик, беглый бизнесмен, экс-нардеп Александр Онищенко, бывший украинский дипломат и политолог Андрей Телиженко связаны с нардепом Андреем Деркачем, в отношении которого санкции были введены в сентябре 2020 года. Сам Дубинский связь с Деркачем и попытки повлиять на американские выборы отрицает.

После введения санкций Нацбанк Украины предупредил банки о рисках сотрудничества с Дубинским, его канал в YouTube был заблокирован.

25 января 2021 года состоялось заседание парламентской фракции “Слуга народа”, на котором президент Украины Владимир Зеленский предлагал Дубинскому выйти из ее состава, но тот не согласился.

1 февраля нардепы от “Слуги народа” проголосовали за исключение Дубинского из фракции. На следующий день на заседании парламента об этом официально объявил спикер ВР Дмитрий Разумков.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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