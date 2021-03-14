 

Никто не захотел страховать запуск ракеты «Протон-М»

14.03.2021, 15:32, Новости дня
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Как сообщают достоверные источники, тендер на право застраховать запуск ракеты-носителя «Протон-М» провалился. Ни одна страховая компания не подала заявку.

При этом объявленная в конкурсе сумма страхования составляла 17 млрд 700 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте гозакупок России. «Роскосмос» готов был заплатить за контракт 2 млрд 600 млн рублей.

Поскольку крупные игроки проигнорировали участие в тендере, его признали несостоявшимся. Теперь придется объявлять новый конкурс с другими условиями. Как поясняют эксперты, возможной причиной всеобщего отказа могли стать слишком высокие риски для страховых компаний. Напомним, что запуск указанной ракеты должен состояться в мае текущего года.



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