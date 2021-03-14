Озеро Бугаз в Крыму находится на грани исчезновения – правозащитник

14.03.2021, 15:28, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В оккупированном Россией Крыму находится на грани исчезновения озеро Бугаз вблизи Судака. Об этом изданию “Крым.Реалии” рассказал правозащитник Абдурешит Джеппаров, посетивший озеро 13 марта.

По его словам, озеро теряет уровень воды и в скором времени может высохнуть полностью.

“Это результат не засухи, а чрезмерного потребления подземных вод. Очевидно, что с понижением уровня грунтовых вод иссякли источники, питавшие озеро. К сожалению, такая ситуация не только на озере Бугаз, но и на многих других водоемах Крыма”, – сообщил Джеппаров.

“Бугаз в переводе с тюркских языков означает горловина, проток. Озеро питают три подземных пресных источника, его пополняют запасы дождевой и талой воды, поэтому вода из озера в отличие от большинства прибрежных соленых озер в Крыму пригодна для питья, отметили журналисты.

В оккупированном Крыму остро стоит вопрос дефицита воды. До российской оккупации Украина обеспечивала 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин заявил, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения на аннексированный полуостров.

Начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады, нардеп от “Слуги народа” Юрий Аристов сообщил журналистам программы “Схемы” (“Радіо Свобода”), вышедшей в эфир 30 января 2020 года, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в Крым. Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ответ сказал, что Украина не намерена возобновлять подачу воды в Крым до деоккупации полуострова.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что поставки пресной воды с материковой части Украины в аннексированный Крым возможны только в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.

—