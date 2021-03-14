Зеленский наградил орденами “За мужество” украинских добровольцев, 64-х из них – посмертно

14.03.2021, 15:28, Новости дня

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Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня украинского добровольца наградил орденом “За мужество” III степени 67 добровольцев, из которых 64 – посмертно. Об этом 14 марта сообщила пресс-служба главы государства.

Президент удостоил государственных наград тех, кто проявил личное мужество в защите суверенитета и территориальной целостности Украины.

Среди награжденных – члены Добровольческого украинского корпуса “Правый сектор”, батальонов территориальной обороны “Донбасс”, “Айдар” и ОУН. Награждены члены батальонов патрульной службы милиции особого назначения “Шахтерск” и “Чернигов», Украинской добровольческой армии, диверсионно-разведывательного подразделения “Патриот”, Отдельной добровольческой роты “Карпатська Січ”, отметили в релизе.

14 марта в Украине отмечают День украинского добровольца, он был учрежден в 2017 году.

В ходе вооруженной агрессии России на Донбассе Украину защищали около 40 добровольческих батальонов. Подавляющее большинство из них впоследствии перешли в состав Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил командующий операцией Объединенных сил Владимир Кравченко.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

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