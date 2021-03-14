Посол Бахрейна заявил о высоком спросе на «Спутник V» в стране

14.03.2021, 14:50, Новости дня

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Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» пользуется крайне высоким спросом в Бахрейне, сообщил посол Бахрейна в РФ Ахмад ас-Саати, отметив, ее эффективность.

По его словам, Бахрейн получил первую партию вакцины примерно месяц назад, спрос на нее оказался очень высоким «несмотря на наличие других вариантов – китайской, американской, английской вакцин». Посол объяснил причину спроса высокой эффективностью вакцины, передает РИА «Новости».

«Поначалу был спрос на китайскую вакцину, но после получения российской вырос спрос именно на нее, партия закончилась очень быстро. Мы запросили следующую партию», – рассказал посол, добавив, что после второй Бахрейн запросил уже и третью партию вакцины из-за высокого спроса на нее.

Он также рассказал, что Бахрейн крайне заинтересован в сотрудничестве с РФ в производстве вакцин. «Есть принципиальная договоренность и предложения от Бахрейна Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ). Мы хотим создать небольшую лабораторию для производства вакцин не только от коронавируса. Начнем с вакцины «Спутник V», она станет основой, со временем начнем производство вакцин от гриппа и других заразных болезней», – сообщил посол.

Дипломат отметил, что свяжется с российскими лабораториями и органами для обсуждения этого вопроса. Он подчеркнул, что Персидский залив постоянно нуждается в вакцинах, этот регион открыт для торговли и туризма.

Он подчеркнул, что территория, финансирование и желание для создания лаборатории имеются, но Бахрейну «необходимы российская наука и опыт в этой сфере». «Если это произойдет, Бахрейн станет центром российской фармацевтики в регионе», – сообщил ас-Саати. Посол не исключил, что после создания лаборатории по производству вакцин сотрудничество может перейти в новый формат, например, в Бахрейне могут быть открыты совместные медицинские центры и больницы.

В феврале Бахрейн стал 24-й страной, одобрившей применение российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в рамках ускоренной процедуры.

Напомним, «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире по количеству одобрений от национальных регуляторов после препарата британо-шведской фирмы AstraZeneca.