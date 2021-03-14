Ученые объяснили причину чрезмерного потребления фаст-фуда женщинами

14.03.2021, 14:50, Новости дня

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Женщины, испытывающие стресс от финансовых трудностей, переездов или воспитания детей, чаще употребляют фаст-фуд, к таким выводам пришли ученые. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

«Мы использовали рассказы женщин и показали их взаимодействие со своими семьями, чтобы наглядно продемонстрировать факторы стресса в повседневной жизни. После просмотра многие участницы эксперимента сказали: «Я впервые осознала, что испытываю такой стресс», – рассказал ведущий автор исследования, профессор Мей-Вей Чанг, информирует РИА «Новости». Уточняется, что в ходе эксперимента женщинам были продемонстрированы видеоролики, на которых героини, находясь в таких же жизненных ситуациях, рассказывали о здоровом питании, способах управления стрессом и разного рода физической активности.

Чанг уточнила, что многие из женщин, участвующих в эксперименте, испытывают частые головные боли и проблемы со сном, но не понимают, что это является признаками стресса. Проблема частого потребления фаст-фуда кроется не в отсутствии желания правильно питаться, а в неспособности справиться со стрессом, считают исследователи.

После того, как участницы эксперимента осознали, сколько стресса они на самом деле испытывают ежедневно, количество потребляемых ими продуктов с высоким содержанием жира сократилось, добавили ученые.

В исследовании приняли участие 338 страдающих от избыточного веса женщин в возрасте от 19 до 39 лет.

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