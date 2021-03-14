 

Во время акции протеста против карантина в Германии пострадали полицейские

14.03.2021, 14:38, Новости дня
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В немецких городах 13 марта состоялись акции протеста против введения карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса. Об этом в Twitter сообщило Tagesspiegel.

В Берлине на акцию вышли сотни людей.

In zahlreichen Städten demonstrieren Menschen gegen die Corona-Politik. In #Dresden eskalieren die Proteste. Auch in Berlin sind Hunderte unterwegs. Von @glr_berlin #dd1303 #Sachsenhttps://t.co/XT85v1956s

— Tagesspiegel (@Tagesspiegel) March 13, 2021

В Дрездене участники акции вступили в потасовку с полицией, в результате которой пострадали 12 правоохранителей, пишет Tagesspiegel. Полиция арестовала четырех человек в возрасте от 16 до 50 лет. Их обвиняют в нападении на сотрудников полиции.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В мире по состоянию на утро 14 марта коронавирус подтвердили у 119,5 млн человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания. В Германии выявлено более 2,5 млн случаев COVID-19, умерло 73,3 тыс. человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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