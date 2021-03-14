Рада может на следующей неделе принять законопроект об отмене перевода часов – нардеп

14.03.2021, 14:38, Новости дня

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Верховная Рада Украины 19 марта рассмотрит во втором чтении законопроект №4201 об отмене перехода на летнее и зимнее время. Об этом в комментарии “Интерфакс-Украина” заявила народный депутат от фракции “Слуга народа”, председатель парламентского комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа.

“Согласно повестке дня, мы будем рассматривать законопроект во втором чтении на заседании комитета экономического развития в среду. Это значит, что уже в пятницу мы сможем рассмотреть его и в сессионном зале парламента”, – отметила она.

3 марта Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №4201, отменяющий сезонное изменение времени. Документ за основу поддержали 247 народных депутатов.

Пидласа после принятия законопроекта в первом чтении сообщила, что Украина должна остаться на зимнем времени. Переход на летнее время в Украине должен состояться 28 марта. В связи с этим нардеп подчеркнула, что, если Рада не примет закон до 25 марта, между первым и вторым чтением парламентарии предусмотрят поправку, согласно которой в Украине “в последний раз часы будут переведены 25 октября”.

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук зарегистрировал в парламенте законопроект №4201 “Об исчислении времени в Украине” в октябре 2020 года.

В сентябре 2011 года Верховная Рада отменяла перевод часов на зимнее время, но уже через месяц парламент отменил свое решение.

В странах Евросоюза последний раз переведут стрелки часов в марте 2021 года – решение об отмене корректировки времени было принято Европейским парламентом 6 марта 2019 года. Законодательную инициативу выдвинула Европейская комиссия. Депутаты Европарламента отложили вступление закона в силу на два года.

Зимнее время является “астрономическим”. Летнее время вводится во многих странах для экономии электроэнергии на освещение.

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