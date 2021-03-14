Автомобили Skoda подорожали в РФ на 20-165 тысяч рублей

14.03.2021, 13:02, Новости дня

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Известный бренд Skoda в очередной раз увеличил стоимость своих автомобилей на российском рынке.

Речь идет о четырех моделей, которые в марте стали дороже от 20 тысяч рублей. В частности, с такой прибавкой к основному прайсу столкнулся экземпляр Rapid, который теперь доступен от 892 тысяч рублей в базовой комплектации. Кроме того, популярная модель Skoda Superb стала дороже на 108-113 тысяч рублей с минимальным ценником от 2,13 миллиона рублей.

Что касается кроссовера Skoda Kodiaq, то здесь удорожание достигает 163 тысяч рублей, тогда как начальная цена паркетника составила 3,34 миллиона рублей. Вместе с тем чешский автогигант с 2021 году уже третий раз обновляет ценники на свою техники на российском рынке в пользу удорожания.