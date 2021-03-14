Dacia представила новый электрокар Spring

14.03.2021, 13:02, Новости дня

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Известная компания Dacia официально представила на французском рынке новый электрокар под названием Dacia Spring.

Данный экземпляр оснащается пятидверным салоном, который окажется максимально удобным для перемещения пассажиров в черте города. Объем багажного отделения в развернутом виде достигает 600 литров. Автомобиль Spring получил увеличенный до 15 сантиметров клиренс, а также увеличенные колесные арки для максимальной проходимости. В салон установили компактный дисплей мультимедийного центра.

Известно, что электрическая установка выдает 44 л.с. мощности, а предельная скорость езды ограничена на уровне 125 километров в час. С такими характеристиками запас хода на электротяге достигает 225 километров. Стоимость и дата выхода в продажу модели Spring пока не указана.