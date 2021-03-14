Додон раскритиковал предложение Санду о тотальном локдауне в Молдавии

14.03.2021, 12:20, Новости дня

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Экс-президент Молдавии, лидер Соцпартии Игорь Додон раскритиковал предложение президента республики Майи Санду о введении режима ЧП на две недели из-за COVID-19, отметив, что тотальный локдаун повлечет серьезные экономические и социальные последствия.

«Майя Санду практически признала, что у нее нет решений, и что она ждет их, а также ответственности от других, единственное предложение, которое она сформулировала, – это тотальный локдаун. Это необдуманное и губительное предложение, которое не учитывает мнение граждан и экономических экспертов, а также социальные и экономические последствия», – написал Додон на своей странице в Facebook.

Он также сообщил, что провел беседу с руководством парламента. По его словам, стороны согласились, что тотальный локдаун чрезвычайно опасен. Додон предлагает ввести План рациональной защиты социальной и деловой сфер, в котором в том числе будут заимствованы некоторые меры, практикуемые в европейских странах, где путем введения частичных ограничений удалось обеспечить равновесие между санитарной безопасностью граждан и их экономической и социальной безопасностью.

Экс-президент Молдавии призвал разработать дополнительные меры для санитарной системы и поддержки медицинского персонала. Он подчеркнул, что Соцпартия готова выдвинуть и поддержать любые решения, которые помогут врачам. Кроме того, Додон считает необходимым ускорить доступ граждан к эффективным вакцинам против коронавируса.

Накануне президент страны Майя Санду после заседания Совбеза Молдавии выступила с предложением ввести режим чрезвычайного положения на две недели из-за коронавируса.

В Молдавии до 15 апреля действует режим ЧП в области общественного здравоохранения из-за коронавируса. В стране закрыты кинотеатры, ночные клубы и дискотеки. Точки общественного питания не могут работать с 22.00 до 7.00 (23.00 – 8.00 мск). Жители страны должны носить маски в закрытых общественных местах, а также в общественном транспорте. Запрещена работа театров, концертных залов и домов культуры.