 

Додон раскритиковал предложение Санду о тотальном локдауне в Молдавии

14.03.2021, 12:20, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Экс-президент Молдавии, лидер Соцпартии Игорь Додон раскритиковал предложение президента республики Майи Санду о введении режима ЧП на две недели из-за COVID-19, отметив, что тотальный локдаун повлечет серьезные экономические и социальные последствия.

«Майя Санду практически признала, что у нее нет решений, и что она ждет их, а также ответственности от других, единственное предложение, которое она сформулировала, – это тотальный локдаун. Это необдуманное и губительное предложение, которое не учитывает мнение граждан и экономических экспертов, а также социальные и экономические последствия», – написал Додон на своей странице в Facebook.

Он также сообщил, что провел беседу с руководством парламента. По его словам, стороны согласились, что тотальный локдаун чрезвычайно опасен. Додон предлагает ввести План рациональной защиты социальной и деловой сфер, в котором в том числе будут заимствованы некоторые меры, практикуемые в европейских странах, где путем введения частичных ограничений удалось обеспечить равновесие между санитарной безопасностью граждан и их экономической и социальной безопасностью.

Экс-президент Молдавии призвал разработать дополнительные меры для санитарной системы и поддержки медицинского персонала. Он подчеркнул, что Соцпартия готова выдвинуть и поддержать любые решения, которые помогут врачам. Кроме того, Додон считает необходимым ускорить доступ граждан к эффективным вакцинам против коронавируса.

Накануне президент страны Майя Санду после заседания Совбеза Молдавии выступила с предложением ввести режим чрезвычайного положения на две недели из-за коронавируса.

В Молдавии до 15 апреля действует режим ЧП в области общественного здравоохранения из-за коронавируса. В стране закрыты кинотеатры, ночные клубы и дискотеки. Точки общественного питания не могут работать с 22.00 до 7.00 (23.00 – 8.00 мск). Жители страны должны носить маски в закрытых общественных местах, а также в общественном транспорте. Запрещена работа театров, концертных залов и домов культуры.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.07 / Чтобы всем стыдно стало — WPost о работниках домов престарелых, профессия которых на фоне пандемии стала самой опасной в Америке

10.09 / Древнее озеро затопило новый аэропорт Мехико — и миллиардные инвестиции ушли в болото

18.02 / “Покупка канала у Порошенко стала самой сложной сделкой в жизни Порошенко”. Соцсети обсуждают покупку экс-президентом телеканала “Прямий”

11.03 / Министр здравоохранения Словакии подал в отставку на фоне скандала из-за закупки российской вакцины от COVID-19

28.11 / РПЦ высказалась за создание «религиозной ООН»

15.02 / Мужчина с дочерью выпали из окна дома в Москве

12.02 / Российский оппозиционер Кара-Мурза хочет, чтобы Следком РФ допросил сотрудников ФСБ из расследования Bellingcat

28.02 / В Измаиле на глазах у прохожих похитили женщину – полиция

30.01 / В Южной Корее представили прозрачную солнечную панель

09.01 / Тодуров: Есть закон, по которому на медицину не может быть выделено менее 5%. Сегодня выделяют 4%. Любой врач может подать в суд на ВР – и выиграть

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска