Британские СМИ: Президентство Байдена станет театром жестокости

14.03.2021, 12:20, Новости дня

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Заместитель главного редактора издания The Spectator Доминик Грей обвинил демократов США в выдвижении на роль главы государства «неподходящего кандидата», указывая на странное поведение президента США Джо Байдена во время его немногочисленных выступлений.

«Это президентство превращается в театр жестокости. Оно может окончиться только одним. Рано или поздно, Байдена поймают в свете прожектора. Демократы, продвигавшие непригодного кандидата на высшую в Америке должность, и медиа, его прикрывавшие, будут разоблачены в качестве предателей американского народа. Доверие народа к демократическим институтам снизиться еще больше. И мы станем частью публичного унижения Байдена», – считает Грей. Об этом информирует британская газета Express.

Грей напомнил, что во время своего выступления в феврале в Техасе Байден будто потерял концентрацию и ориентацию в пространстве и задал вопрос: «Что я здесь делаю?». Немного позже, в начале марта, глава США во время очередного выступления не смог вспомнить название Министерства обороны, а также имя его главы – Ллойда Остина. Грей также указал на то, что Байден так и не дал ни одной пресс-конференции после своей инаугурации, а также не произнес традиционной речи в Конгрессе в феврале.

«У всего этого есть только одно возможное объяснение – команда Байдена не доверяет ему в выполнении даже самых простых обязанностей президента», – написал Грей.

Ранее эксперт объяснил газете ВЗГЛЯД, в каком случае Байден досрочно лишится поста президента. По его словам, ухудшение самочувствия вряд ли заставит Байдена уйти с поста раньше срока. Он слишком долго к этому стремился. Теперь если он и покинет Белый дом, то, скорее всего, лишь в случае смерти.

Во время предвыборной гонки в США профессор медицины Кевин О’Коннор, который наблюдает Байдена с 2009 года, опубликовал отчет о состоянии здоровья Байдена. Медик назвал его «здоровым, активным 77-летним мужчиной». По мнению врача, Байден «достаточно здоров» для работы президентом США.