Новый седан Geely на базе Coolray выехал на тесты

14.03.2021, 12:12, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Китайский автомобильный бренд Geely тестирует обновленный седан, который проходит под названием Geely SS11.

На данный момент установлено, что инженерами выбрана платформа BMA, которая уже используется в популярном кроссовере Coolray, отличающемся компактными размерами. Вместе с тем с такими параметрами станет возможным применить не только бензиновые двигатели, но и гибридную силовую установку.

По мнению специалистов, обнаруженный на тестах экземпляр, получил решетку радиатора от ранее выпущенной модели Xingyue L. Также следует уделить внимание крупной светодиодной оптике, а также дополнительным ходовым огням. В скором времени состоится официальная премьера нового седана Geely SS11.