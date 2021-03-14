 

Новый седан Geely на базе Coolray выехал на тесты

14.03.2021, 12:12, Новости дня
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Китайский автомобильный бренд Geely тестирует обновленный седан, который проходит под названием Geely SS11.

На данный момент установлено, что инженерами выбрана платформа BMA, которая уже используется в популярном кроссовере Coolray, отличающемся компактными размерами. Вместе с тем с такими параметрами станет возможным применить не только бензиновые двигатели, но и гибридную силовую установку.

По мнению специалистов, обнаруженный на тестах экземпляр, получил решетку радиатора от ранее выпущенной модели Xingyue L. Также следует уделить внимание крупной светодиодной оптике, а также дополнительным ходовым огням. В скором времени состоится официальная премьера нового седана Geely SS11.



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