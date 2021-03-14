 

Путин поздравил с днем рождения Наину Ельцину

14.03.2021, 9:28, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Президент Владимир Путин поздравил с днем рождения вдову первого президента РФ Бориса Ельцина Наину Ельцину, отметив, что ее просветительская и общественная деятельность заслуживает самого глубокого уважения.

«Уважаемая Наина Иосифовна! С удовольствием присоединяюсь к поздравлениям, звучащим сегодня в Ваш адрес», – говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля. Путин добавил, что она щедро наделена ценными человеческими качествами: искренностью, добротой, отзывчивостью, – всегда внимательна к людям и стремится поддержать тех, кто нуждается в помощи.

«И конечно, самого глубокого уважения заслуживает Ваша востребованная благотворительная, общественная, просветительская деятельность, активное участие в работе попечительского совета Президентского центра Бориса Николаевича Ельцина», – отметил он.

Президент также пожелал Ельциной здоровья и успехов в реализации намеченных планов.

Супруге первого президента РФ Наине Ельциной исполняется в воскресенье 89 лет.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.10 / Тихановская назвала себя «символом свободы»

02.01 / CNN – изменения ради инклюзивности — в новом году Австралия проснулась с новым гимном

25.01 / «Иркут» решил выкупить шесть SSJ100 у ирландской CityJet

04.07 / В МАГАТЭ назвали причину повышения радиации возле границ РФ

09.02 / «Напортачили» — Элтон Джон раскритиковал Лондон за переговоры по брекситу

11.10 / В мире: Трампа могут изгнать из Белого дома силой оружия

20.09 / WSJ – демократы вновь разыгрывают замшелую «российскую карту» — чтобы защитить Байдена

19.11 / Совиные крылья станут образцом для создания бесшумных самолетов

14.01 / В Раде призвали власти Украины подписать прямой договор с Газпромом

01.02 / Экс-главу ГАСИ объявили в розыск

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска