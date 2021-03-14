Путин поздравил с днем рождения Наину Ельцину

14.03.2021, 9:28, Новости дня

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Президент Владимир Путин поздравил с днем рождения вдову первого президента РФ Бориса Ельцина Наину Ельцину, отметив, что ее просветительская и общественная деятельность заслуживает самого глубокого уважения.

«Уважаемая Наина Иосифовна! С удовольствием присоединяюсь к поздравлениям, звучащим сегодня в Ваш адрес», – говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля. Путин добавил, что она щедро наделена ценными человеческими качествами: искренностью, добротой, отзывчивостью, – всегда внимательна к людям и стремится поддержать тех, кто нуждается в помощи.

«И конечно, самого глубокого уважения заслуживает Ваша востребованная благотворительная, общественная, просветительская деятельность, активное участие в работе попечительского совета Президентского центра Бориса Николаевича Ельцина», – отметил он.

Президент также пожелал Ельциной здоровья и успехов в реализации намеченных планов.

Супруге первого президента РФ Наине Ельциной исполняется в воскресенье 89 лет.