Вильфанд призвал перестать бояться глобального потепления

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14.03.2021, 9:28, Новости дня
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Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд считает, что потепление климата неизбежно, однако ожидать, что зима в Северном полушарии сократиться до двух месяцев к концу тысячелетия не следует.

«Если предположить, что больше не будет парниковых газов, предприятия изобретут средства защиты, то накопленная человечеством их концентрация снизится вдвое только через 30 лет. То есть, потепление неизбежно», – сказал Вильфанд «Российской газете».

Специалист отметил, что природные факторы оказывают все меньшее влияние на изменение климата, нежели деятельность человека.

Ранее ученые из Китая проанализировали период с 1952 по 2011 год и пришли к выводу, что к 2100 году РФ и других странах Северного полушария из-за глобального потепления лето будет длиться почти полгода и станет жарче, а зима будет занимать всего два месяца. По их словам, смена сезонов вызывает значительные риски для окружающей среды и здоровья.

Вильфанд сказал газете ВЗГЛЯД, что наступление полугодового лета в РФ к концу века из-за глобального потепления возможно, но вопрос требует очень серьезной дискуссии.



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