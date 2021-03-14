13 марта на Донбассе боевики применили беспилотники – штаб ООС

14.03.2021, 8:52, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

13 марта российско-оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом 14 марта в Facebook сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В райне Песков боевики обстреливали позиции украинских военных из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Недалеко от Водяного оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В этом же направлении боевики с бесплилотного летательного ппарата сбросили над позициями ООС две осколочные гранаты ВОГ–17.

“Рядом с Пивденным российско-оккупационные войска открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов, ручных и станковых противотанковых гранатометов. На обстрелы противника наши воины открывали огонь. Боевых потерь среди украинских воинов нет”, – отметили в штабе ООС.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/244588657385771/

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе “никакого мирного процесса уже нет”. “Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет”, – сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля во время визита в Донецкую область заявил, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта.

—