В Китае два человека умерли после прививки от COVID

14.03.2021, 8:38, Новости дня

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В Гонконге два человека скончались после вакцинации от коронавируса, оба страдали хроническими заболеваниями, следует из заявления департамента здравоохранения города.

Департамент сообщил, что скончался 80-летний мужчина, который 1 марта сделал прививку от COVID-19. Житель Гонконга 7 марта в критическом состоянии поступил в отделение интенсивной терапии больницы принцессы Маргарет, где и скончался. Отмечается, что он страдал диабетом и гипертонией. Ранее он также перенес инсульт, передает РИА «Новости».

Второй случай летальный случай произошел 13 марта с 67-летним мужчиной, который страдал гиперлипидемией, диабетом и гипертонией. Он сделал прививку китайской вакциной Coronavac 2 марта. Затем, 11 марта, мужчина внезапно потерял сознание на одной из станций метро, его госпитализировали в больницу Kwong Wah, через два дня он скончался.

Ранее сообщалось, что в Норвегии после прививки от коронавируса вакциной британско-шведской компании AstraZeneca трое медиков были госпитализированы с тромбами.