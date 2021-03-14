 

В Украине впервые лицензию на производство спирта выдали частной компании

14.03.2021, 2:12, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Частная компания Nemiroff 12 марта получила от Государственной налоговой службы первую в Украине лицензию для производства спирта на приобретенном ею в ноябре 2020 года Немировском спиртзаводе. Об этом сообщила пресс-служба компании на своей странице в Facebook.

“Активно проводим восстановительные работы и уже скоро запустим собственное производство спирта на Немировском спиртзаводе. Получение лицензии завершает юридический этап его приватизации.  В 2020 году в рамках приватизации Немировский спиртзавод ГП “Укрспирт” был продан на аукционе за 55,083 млн грн. Победителем стала компания “ЛВН Лимитед”. Ее основатель – компания Nemiroff Intellectual Property Establishment (ТМ Nemiroff), которую компания Nemiroff начала в ноябре 2020 года”, – говорится в сообщении.

Скриншот: Nemiroff /IMAGE_DESCRIPTION]

В пресс-службе Nemiroff рассказали, что процесс демонополизации завода начался в 2020 году. 15 октября компания выиграла аукцион на приобретение Немировского спиртзавода. 12 ноября 2020 компания Nemiroff и Фонд государственного имущества Украины подписали договор купли-продажи. Сумма сделки составила 55 млн грн, отметили в компании.

1 июля 2020 года вступил в силу закон, который отменил государственную монополию на производство спирта. 

11 сентября Фонд государственного имущества Украины сообщил о начале приватизации предприятий спиртовой отрасли. В ведомстве рассказали, что на первом этапе на аукционы выставят 16 предприятий, входящих в состав госпредприятия “Укрспирт”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07 / Миллионы просмотров и президентский репост — соцсети «прозевали» видео с дезинформацией о коронавирусе

12.02 / Экс-глава ЕЦБ Драги сформировал новый кабмин Италии

07.12 / Названы смартфоны, которые реже всего тормозят и зависают

26.12 / Экс-главу Petropavlovsk незаконно посадили в камеру к обвиняемым в убийстве

06.02 / За сутки боевики на Донбассе нарушали режим тишины шесть раз – штаб ООС

11.11 / Сенаторы США предложили направить на противодействие РФ 290 млн долларов

20.09 / Трамп объявил Неделю малого бизнеса

08.10 / Le Figaro – после Трампа на карантин ушли и американские генералы

05.03 / Эксперт объяснил главную цель поездки Папы Римского в Ирак

22.01 / В законе о переходном правосудии не будет понятия “коллаборант” – Резников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска