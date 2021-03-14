В Украине впервые лицензию на производство спирта выдали частной компании

14.03.2021, 2:12, Новости дня

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Частная компания Nemiroff 12 марта получила от Государственной налоговой службы первую в Украине лицензию для производства спирта на приобретенном ею в ноябре 2020 года Немировском спиртзаводе. Об этом сообщила пресс-служба компании на своей странице в Facebook.

“Активно проводим восстановительные работы и уже скоро запустим собственное производство спирта на Немировском спиртзаводе. Получение лицензии завершает юридический этап его приватизации. В 2020 году в рамках приватизации Немировский спиртзавод ГП “Укрспирт” был продан на аукционе за 55,083 млн грн. Победителем стала компания “ЛВН Лимитед”. Ее основатель – компания Nemiroff Intellectual Property Establishment (ТМ Nemiroff), которую компания Nemiroff начала в ноябре 2020 года”, – говорится в сообщении.

Скриншот: Nemiroff /IMAGE_DESCRIPTION]

В пресс-службе Nemiroff рассказали, что процесс демонополизации завода начался в 2020 году. 15 октября компания выиграла аукцион на приобретение Немировского спиртзавода. 12 ноября 2020 компания Nemiroff и Фонд государственного имущества Украины подписали договор купли-продажи. Сумма сделки составила 55 млн грн, отметили в компании.

1 июля 2020 года вступил в силу закон, который отменил государственную монополию на производство спирта.

11 сентября Фонд государственного имущества Украины сообщил о начале приватизации предприятий спиртовой отрасли. В ведомстве рассказали, что на первом этапе на аукционы выставят 16 предприятий, входящих в состав госпредприятия “Укрспирт”.

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