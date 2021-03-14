В Украине можно ежемесячно делать более 10 млн прививок от коронавируса – Ляшко

14.03.2021, 2:12, Новости дня

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В Украине есть мощности для ежемесячного введения более 10 млн доз вакцин от коронавируса. Об этом главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил НВ в интервью, которое было опубликовано 13 марта.

“Месячная мощность – 5-7 миллионов, и это только мобильными бригадами и пунктами прививки. Если привлекаем кабинеты рутинных прививок, эта мощность возрастает еще на 3-4 миллиона. Поэтому потенциал есть, главное – желание вакцинироваться”, – сказал он.

Главный санврач отметил, что “выходная мощность – это 600 мобильных бригад, которые делают 80−100 прививок в сутки; 4250 кабинетов прививок, которые делают 30 прививок в сутки, и резервные 11 тыс. кабинетов, оказывающих рутинные прививки”.

“В случае, если у нас будет большое количество вакцин, мы готовы на один-два месяца приостановить проведение рутинных прививок в стране и использовать этот ресурс для охвата вакцинации”, – объяснил Ляшко.

В Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac, разработанная Sinovac Biotech.

С 24 февраля украинцев вакцинируют прибывшей из Индии вакциной Covishield. По состоянию на 13 марта в Украине сделали 47,5 тыс. прививок от коронавируса.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

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