 

В Украине можно ежемесячно делать более 10 млн прививок от коронавируса – Ляшко

14.03.2021, 2:12, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Украине есть мощности для ежемесячного введения более 10 млн доз вакцин от коронавируса. Об этом главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил НВ в интервью, которое было опубликовано 13 марта.

“Месячная мощность – 5-7 миллионов, и это только мобильными бригадами и пунктами прививки. Если привлекаем кабинеты рутинных прививок, эта мощность возрастает еще на 3-4 миллиона. Поэтому потенциал есть, главное – желание вакцинироваться”, – сказал он.

Главный санврач отметил, что “выходная мощность – это 600 мобильных бригад, которые делают 80−100 прививок в сутки; 4250 кабинетов прививок, которые делают 30 прививок в сутки, и резервные 11 тыс. кабинетов, оказывающих рутинные прививки”.

“В случае, если у нас будет большое количество вакцин, мы готовы на один-два месяца приостановить проведение рутинных прививок в стране и использовать этот ресурс для охвата вакцинации”, – объяснил Ляшко.

В Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac, разработанная Sinovac Biotech.

С 24 февраля украинцев вакцинируют прибывшей из Индии вакциной Covishield. По состоянию на 13 марта в Украине сделали 47,5 тыс. прививок от коронавируса.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.10 / Мэр Львова Садовый не смог проголосовать на выборах. Он пришел на участок с загранпаспортом

16.01 / Прокуратура предостерегла от участия в несанкционированной акции во Внуково

21.07 / Европарламент заблокирует пакет экономической помощи в случае несоблюдения ряда условий

06.10 / У COVID-19 выявили неожиданное полезное свойство

21.02 / Посол США в РФ об оккупации Крыма и войне на Донбассе: Мы удвоим дипломатические усилия

10.12 / Ученый рассказал о предстоящих в 2021 году солнечных и лунных затмениях

09.07 / Си Цзиньпин призвал Путина вместе защищать многосторонний миропорядок от гегемонии

01.01 / Задержан сбивший на трассе фельдшера скорой пьяный водитель

16.07 / Мнения: Работа на Америку ломает людям судьбы

06.11 / Google и Apple уйдут с российского рынка в случае законодательного ограничения комиссий

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска