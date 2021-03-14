Сроки начала строительства станции метро «Гольяново» в Москве перенесли

14.03.2021, 1:08, Новости дня

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Начало строительства станции метро «Гольяново» в Москве перенесено на 2022 год, а станции московского метро «Карамышевская» и «Мневники» запустят в конце марта, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В планах станция, безусловно, остается. Начало строительства сдвигается, оно начнется после весны 2022 года», – приводит РИА «Новости» слова заммэра.

Бочкарев отметил, что трассировка будущей станции «Гольяново» уже утверждена. Предполагается, что новая станция разгрузит метро «Щелковская» и наземный пассажирский транспорт. Ее ежедневный пассажиропоток составит порядка 60 тысяч человек.

Между тем, готовятся к запуску станции строящейся Большой кольцевой линии московского метрополитена «Карамышевская» и «Мневники». По словам Бочкарева, сейчас ведутся пусконаладочные работы.

«Планируем полностью подготовить участок к запуску с пассажирами к концу марта», – сказал заммэра, отметив, что строительство было напряженным, в том числе из-за «сложных грунтов».

Строительство Большой кольцевой линии началось в 2011 году. Ее длина составит 70 километров, она будет включать 31 станцию. Завершить строительство планируется в 2022 году.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве новых станций наземного метро.