Компания Oppo выпустит смартфон с микроскопом

14.03.2021, 0:36, Новости дня

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Представители компании Oppo официально сообщили о выпуске новой модели смартфона Find X3 Pro, в которую будет встроен «микроскоп». На презентации разработчик показал сразу две версии: Oppo Find X3 и Oppo Find X3 Pro.

По словам экспертов, разница между этими моделями несущественна. В основном, речь идет о технических характеристиках процессора и объема памяти. Однако первая версия, как предполагается, будет продаваться только на территории Китая. Вторая же сразу должна выйти на мировой рынок.

В гаджетах установлен изогнутый дисплей E4 OLED, обеспечивающий высокое качество изображения при частоте обновления кадров 120 Гц. Разрешение чуть ни вдвое больше стандартного. Кроме того, камера способна снимать самые мелкие вещи. Это почти как микроскоп, говорят специалисты.